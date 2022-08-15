الاحتلال يكشف التحقيقات الاولية حول مقتل جندي إسرائيلي قرب طولكرم

القدس المحتلة / سما /

نشرت وسائل إعلام عبرية، فجر اليوم الثلاثاء، تفاصيل جديدة بشأن مقتل جندي في جيش الاحتلال بزعم أنها بنيران صديقة، قرب محافظة طولكرم، شمال الضفة الغربية المحتلة.

وأعلن جيش الاحتلال، بشكل رسمي فجر اليوم، عن مقتل الجندي الذي كان قد أصيب على حد زعمهم عن طريق الخطأ قرب ضاحية الشويكة بمحافظة طولكرم.

وذكرت صحيفة "يديعوت احرونوت" العبرية، أن التحقيق الأولى الذي أجراه الجيش يظهر أن الجندي القتيل ترك المكان الذي كان يتواجد فيه لفترة قصيرة، وعندما عاد حدده جندي آخر بالخطأ على أنه مشتبه به، حيث أطلق عليه رصاصتين ما أدى إلى إصابته بجراح حرجة نقل على إثرها إلى مستشفى مئير في كفار سابا حيث أعلن عن مقتله.

وأشارت إلى أن رئيس أركان جيش الاحتلال الجنرال أفيف كوخافي، من المقرر أن يصل صباح اليوم، للتحقيق في ملابسات مقتل الجندي عن طريق الخطأ قرب طولكرم، مبينة أنه تم إبلاغ عائلته بمقتله رسميا.

فيما وصف مسؤولون في جيش الاحتلال، مقتل الجندي قرب طولكرم بالحدث الصعب للغاية.

وأوضح جيش الاحتلال في بيانه، أنه "يتضح من التحقيق الأولي أن الحديث ليس عن عملية إطلاق نار"، مشيرا إلى أن "ظروف إطلاق النار لا تزال قيد الفحص".

ونقلت وسائل الإعلام العبرية، عن مصدر عسكري (لم تسمه) قوله إن جيش الاحتلال يحقق في إمكانية إصابة الجندي بنيران قوات جيش الاحتلال.

وفي وقت سابق، قال جيش الاحتلال، في بيان مقتضب، إن "تقارير وردت" عن عملية إطلاق النار وقعت بالقرب من "منطقة التماس"، في إشارة إلى المنطقة القريبة من جدار الفصل العنصري، قرب طولكرم.

وذكرت إذاعة جيش الاحتلال أن العملية نفذت من مركبة عابرة، وأضافت أن قوات الاحتلال شرعت بمطاردة المنفذين.