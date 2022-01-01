مصرع إسرائيلي غرقا في سيناء

القدس المحتلة/سما/

لقي إسرائيلي (50 عاما) مصرعه غرقا في أحد شواطئ مدينة نويبع في محافظة جنوب سيناء المصرية، اليوم الإثنين، بحسب ما أكدت وزارة الخارجية الإسرائيلية.

ولفت الخارجية إلى أن الغريق كان يقضي عطلة مع أفراد عائلته، موضحة أن أسرته تلقت نبأ حول وفاته، وأن زوجته وطفليه لا يزالوا يتواجدون في نويبع.

ولم تشر الخارجية الإسرائيلية إلى هوية الضحية.

وقالت إن "إدارة شؤون الإسرائيليين في الخارج في قسم الشؤون القنصلية، تبذل جهودًا لنقل جثمان المتوفى إلى إسرائيل في أسرع وقت ممكن".

وفي 27 تموز/ يوليو الماضي لقي مواطنان من إسرائيل وأصيب خمسة آخرون بجراح متفاوتة، في حادث طرق وقع قرب مدينة نويبع المصرية.