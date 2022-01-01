  1. الرئيسية
  2. شؤون إسرائيلية

مصرع إسرائيلي غرقا في سيناء

الإثنين 15 أغسطس 2022 09:55 م / بتوقيت القدس +2GMT
مصرع إسرائيلي غرقا في سيناء



القدس المحتلة/سما/

لقي إسرائيلي (50 عاما) مصرعه غرقا في أحد شواطئ مدينة نويبع في محافظة جنوب سيناء المصرية، اليوم الإثنين، بحسب ما أكدت وزارة الخارجية الإسرائيلية.

ولفت الخارجية إلى أن الغريق كان يقضي عطلة مع أفراد عائلته، موضحة أن أسرته تلقت نبأ حول وفاته، وأن زوجته وطفليه لا يزالوا يتواجدون في نويبع.

ولم تشر الخارجية الإسرائيلية إلى هوية الضحية.

وقالت إن "إدارة شؤون الإسرائيليين في الخارج في قسم الشؤون القنصلية، تبذل جهودًا لنقل جثمان المتوفى إلى إسرائيل في أسرع وقت ممكن".

وفي 27 تموز/ يوليو الماضي لقي مواطنان من إسرائيل وأصيب خمسة آخرون بجراح متفاوتة، في حادث طرق وقع قرب مدينة نويبع المصرية.

#سيناء

الأكثر قراءة اليوم

الكشف عن تفاصيل رسالة ترامب لنتيناهو لضم الضفة الغربية

قطعت 3 من اصابعه.. ماذا طلب سيف الإسلام القذافي لحظة القبض عليه؟

ارتفاع سعر صرف الدولار مقابل الشكيل

هل اقتربت المواجهة؟.. إسرائيل توجه تحذيرًا لـ"نصر الله"

أسعار صرف العملات

تفاصيل جديدة عن اعتقال منفذي عملية "إلعاد"

«سيريالية الجزيرة»: «رفح مدينة بلا جرافة وعلى نتفليكس «عشيرة الموساد أوغاد دوما»

الأخبار الرئيسية

صحيفة: قيادي في الجهاد الإسلامي يزور القاهرة بدعوة من المخابرات المصرية لهذا السبب..

البطش: علينا الاستعداد من الآن لجولة القتال القادمة..

هآرتس: هكذا نحد من قوة الجهاد الإسلامي

15-8-d7efa8d0-45f3-48b4-bc7c-d3e5b4eb133e

مجلس الوزراء: 82 مليون شيكل لدعم قطاع الطاقة وبدء العمل بجواز سفر جديد

محكمة الاحتلال ترفض طلب الاستئناف للإفراج عن الأسير خليل عواودة

الاتصالات الفلسطينية