جهاز الضابطة الجمركية يضبط 55 كيلوغرام من نبتة القات المخدر في نابلس

نابلس/سما/

ضبط جهاز الضابطة الجمركية، بالتعاون مع جهاز الشرطة في محافظة نابلس، مساء اليوم الإثنين، 55 كيلوغرام من نبتة القات المخدرة والممنوعة من التداول في دولة فلسطين لضررها على الصحة، وذلك داخل مركبة تحمل لوحة تسجيل إسرائيلية.

وأوضح جهاز الضابطة الجمركية، في بيان له، أن عملية الضبط تمت بناء على معلومات استخبارية دقيقة لدى الجهاز بمحافظة نابلس مفادها وجود مركبة بداخلها مواد غير قانونية في طريقها إلى المحافظة، وأنه بعد الرصد والمتابعة، ونصب كمين محكم، تم ضبط الكمية داخل المركبة والتحرز عليها وتسليمها إلى جهة الاختصاص في إدارة مكافحة المخدرات بجهاز الشرطة، لاستكمال الإجراءات القانونية اللازمة حسب الأصول.