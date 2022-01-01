خوان لابورتا يسعد جماهير برشلونة بقرارٍ مثير

وكالات / سما /

صرح خوان لابورتا رئيس نادي برشلونة الإسباني أن سوق انتقالات البلاوجرانا لم ينتهي بعد بالرغم من تعاقده مع العديد من الصفقات حتى الآن.

ونجح برشلونة في التعاقد مع صفقات مميزة خلال سوق الانتقالات وهم “البولندي روبرت ليفاندوفسكي، والفرنسي جولز كوندي، والدنماركي كريستينسن، والإيفواري فرانك كيسي، والبرازيلي رافينيا”.

ومن المقرر أن يتعاقد برشلونة قريباً مع الإسباني ماركوس ألونسو ظهير أيسر تشيلسي بعد توصل البرسا لاتفاق نهائي للظفر بخدماته، بالإضافة إلى أن البرسا يحاول التعاقد مع البرتغالي برناردو سيلفا نجم مانشستر سيتي الإنجليزي.

وتحدث خوان لابورتا حسب صحيفة “ماركا” الإسبانية قائلاً “التعاقد مع صفقات جديدة؟ لن أتحدث عن لاعبين محددين، ولكني أريد أن أوضح أن سوق الانتقالات الصيفية لم ينته بعد”.

الجدير بالذكر أن برشلونة قد تعادل سلبياً بدون أهداف أمام رايو فاييكانو في أولى مباريات البلاوجرانا بمسابقة الدوري الإسباني التي شهدت مشاركة الصفقات الجديدة باستثناء الفرنسي جولز كوندي الذي لم يسجل بعد في قائمة الفريق.