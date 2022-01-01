  1. الرئيسية
  2. الرياضة

خوان لابورتا يسعد جماهير برشلونة بقرارٍ مثير

الإثنين 15 أغسطس 2022 12:13 م / بتوقيت القدس +2GMT
خوان لابورتا يسعد جماهير برشلونة بقرارٍ مثير



وكالات / سما /

صرح خوان لابورتا رئيس نادي برشلونة الإسباني أن سوق انتقالات البلاوجرانا لم ينتهي بعد بالرغم من تعاقده مع العديد من الصفقات حتى الآن.

ونجح برشلونة في التعاقد مع صفقات مميزة خلال سوق الانتقالات وهم “البولندي روبرت ليفاندوفسكي، والفرنسي جولز كوندي، والدنماركي كريستينسن، والإيفواري فرانك كيسي، والبرازيلي رافينيا”.

ومن المقرر أن يتعاقد برشلونة قريباً مع الإسباني ماركوس ألونسو ظهير أيسر تشيلسي بعد توصل البرسا لاتفاق نهائي للظفر بخدماته، بالإضافة إلى أن البرسا يحاول التعاقد مع البرتغالي برناردو سيلفا نجم مانشستر سيتي الإنجليزي.

وتحدث خوان لابورتا حسب صحيفة “ماركا” الإسبانية قائلاً “التعاقد مع صفقات جديدة؟ لن أتحدث عن لاعبين محددين، ولكني أريد أن أوضح أن سوق الانتقالات الصيفية لم ينته بعد”.

الجدير بالذكر أن برشلونة قد تعادل سلبياً بدون أهداف أمام رايو فاييكانو في أولى مباريات البلاوجرانا بمسابقة الدوري الإسباني التي شهدت مشاركة الصفقات الجديدة باستثناء الفرنسي جولز كوندي الذي لم يسجل بعد في قائمة الفريق.

#خوان لابورتا #برشلونة

الأكثر قراءة اليوم

تحت المطر.. تفاعل على صورة لوالد أمير قطر "الأمير الوالد".. وشيخة قطرية تعلق

"عملية القدس": لبيد يهدد.. وضابط إسرائيلي: هذا أكثر ما يقلق الأجهزة الأمنية

الكشف عن تفاصيل رسالة ترامب لنتيناهو لضم الضفة الغربية

هل اقتربت المواجهة؟.. إسرائيل توجه تحذيرًا لـ"نصر الله"

35 قتيلا و45 مصابا في حريق مروع بكنيسة في مصر

استطلاعات إسرائيلية: تأثير آيزنكوت محدود وشاكيد خارج الكنيست

معهد دراسات الأمن القومي: السعودية ستعزز علاقتها بـ"إسرائيل" بهذه الشروط..

الأخبار الرئيسية

"اشتية": إعدام الشاب الشحام جريمة كبرى يجب أن يعاقب عليها الاحتلال

شهيد برصاص الاحتلال بعد اطلاق النار على رأسه من مسافة صفر في كفر عقب

الكشف عن تفاصيل رسالة ترامب لنتيناهو لضم الضفة الغربية

"إسرائيل" تكشف عن تفاصيل سياستها الجديدة تجاه غزة

Untitled-1-2-Iu8TDA-1200x900

مسؤول أمني إسرائيلي: إطلاق سراح أسرى "الجهاد" مسألة غير مطروحة

الاتصالات الفلسطينية