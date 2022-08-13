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شهيد برصاص الاحتلال بعد اطلاق النار على رأسه من مسافة صفر في كفر عقب

الإثنين 15 أغسطس 2022 08:20 ص / بتوقيت القدس +2GMT
شهيد برصاص الاحتلال بعد اطلاق النار على رأسه من مسافة صفر في كفر عقب



القدس المحتلة / سما /

استشهد صباح اليوم الاثنين الشاب محمد شحام من بلدة كفر عقب شمال القدس المحتلة .

وكانت قوات الاحتلال اعتقلت فجر اليوم الشاب محمد شحام من منزل عائلته في بلدة كفر عقب شمال القدس المحتلة، بعد اطلاق النار على رأسه داخل المنزل.

وفي التفاصيل، قالت مصادر محلية ان قوة خاصة من جيش الاحتلال اقتحمت فجر اليوم منزل عائلة شحام في بلدة كفر عقب، وفور اقتحامها للمنزل ودون أن يشكل الشاب محمد اي خطر على القوة المقتحمة أطلقت القوة الخاصة النار عليه برأسه بشكل مباشر ومن مسافة الصفر، وواصلت تفتيش المنزل بعد إطلاق النار على الجريح محمد.

ولفتت المصادر المحلية ان القوة الخاصة وأثناء انسحابها اعتقلت الشاب محمد رغم إصابته بجروح خطيرة في الرأس.

وقال والد الشاب ان نجله أصيب بطلق ناري في الرأس مباشرة وترك ينزف في المنزل لمدة 40 دقيقة دون تقديم الإسعاف له.

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