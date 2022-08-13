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الداخلية المصرية تصدر بيانا بخصوص حريق كنيسة إمبابة وسببه

الأحد 14 أغسطس 2022 03:39 م / بتوقيت القدس +2GMT
الداخلية المصرية تصدر بيانا بخصوص حريق كنيسة إمبابة وسببه



القاهرة/سما/

أصدرت وزارة الداخلية المصرية، اليوم الأحد، بيانا بخصوص الحريق الذي نشب في كنيسة أبو سيفين بمنطقة المنيرة الغربية في الجيزة، وأسفر عن مصرع وإصابة العشرات.


وقالت الداخلية في بيانها: "تبلغ للأجهزة الأمنية في حوالي الساعة الـ9 صباحا من اليوم الموافق 14 أغسطس الجاري، بحدوث حريق داخل كنيسة أبو سيفين بمنطقة المنيرة الغربية بالجيزة".

وأضافت: "على الفور، انتقلت قوات الحماية المدنية وتم السيطرة على الحريق وإخلاء المصابين والمتوفين ونقلهم للمستشفيات، كما أسفر الحريق عن إصابة ضابطين و3 أفراد من قوات الحماية المدنية".

وأردف البيان: "أسفر فحص أجهزة الأدلة الجنائية أن الحريق نشب بتكييف بالدور الثاني بمبنى الكنيسة، والذي يضم عددا من قاعات الدروس، نتيجة خلل كهربائي، وأدى ذلك لإنبعاث كمية كثيفة من الدخان كانت السبب الرئيسى في حالات الإصابات والوفيات، وتجرى حاليا أعمال التبريد داخل مبنى الكنيسة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية".

#مصر #كنيسة امبابة

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