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محامي المستشار أيمن حجاج قاتل الإعلامية المصرية شيماء جمال يترك القضية

الأحد 14 أغسطس 2022 01:42 م / بتوقيت القدس +2GMT
محامي المستشار أيمن حجاج قاتل الإعلامية المصرية شيماء جمال يترك القضية



وكالات / سما /

أعلن البرلماني المصري السابق، عمر هريدي، أحد أشهر المحامين، ووكيل نقابة المحامين في مصر، انسحابه من فريق الدفاع عن نائب رئيس مجلس الدولة المستشار أيمن حجاج، المتهم بقتل زوجته المذيعة شيماء جمال.

وكتب هريدي عبر صفحته الرسمية بموقع ”فيسبوك“، السبت، قائلًا: ”بعد أن تمكنا من الاطلاع على قضية المستشار المتهم بقتل زوجته والباعث على ذلك.. قررت ترك فريق الدفاع“.

ويأتي تنحي هريدي عن الدفاع في القضية تزامنًا مع قرار محكمة الجنايات المصرية، اليوم السبت، بتأجيل محاكمة أيمن حجاج، وصديقه حسين الغرابلي، في اتهامهما بارتكاب جريمة قتل شيماء جمال عمدًا مع سبق الإصرار إلى جلسة 15 أغسطس؛ لورود تقرير الطب النفسي والشرعي.

واعترف المتهمان أمام المحكمة بارتكاب الواقعة، حيث أشار المتهم أيمن عبدالتواب إلى أنه بالفعل قام بقتلها، لكنه لم يكن يتعمد ذلك.

وسبق أن أمر النائب العام المصري بإحالة المتهمين إلى المحاكمة الجنائية في ختام التحقيقات التي باشرتها النيابة العامة.

وأظهرت التحقيقات أن المتهم الأول أيمن حجاج، زوج المجني عليها الإعلامية شيماء جمال، أضمر التخلص منها إزاء تهديدها له بإفشاء أسراره، ومساومته على الكتمان بطلبها مبالغ مالية منه، فعرض على المتهم الثاني حسين الغرابلي معاونته بقتلها، وقَبِل الأخير نظير مبلغ مالي وعده المتهم الأول به.

وتبين من التحقيقات أن المتهمين عقدا العزم وبيتا النية على إزهاق روح الإعلامية شيماء جمال، ووضعا لذلك مخططًا اتفقا فيه على استئجار مزرعة نائية لقتلها بها، وإخفاء جثمانها في قبر حفراه فيها.

#شيماء جمال #الإعلامية شيماء جمال #أيمن حجاج

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