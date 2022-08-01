تعرف على أشهر المطلقات وأكثرهن ثراء

وكالات / سما /

أنهى قطب الإعلام، روبرت مردوخ، وزوجته عارضة الأزياء الأمريكية، جيري هول، طلاقهما بشكل مثير بعد خمسة أسابيع فقط من إعلان انفصالهما علنا.

ويعني طلاقهما الرسمي أن جيري هول البالغة من العمر 66 عاما، ستنضم إلى مجموعة من النساء الشهيرات اللاتي أنهين زواجهن من أثرياء ومليارديرات سابقين مثل ميليندا غيتس وماكينزي سكوت.

ورصدت صحيفة ”ديلي ميل“ البريطانية قائمة بأشهر أعضاء نادي زوجات المليارديرات السابقين المطلقات، وهن:

جيري هول

أنهت هول ومردوخ طلاقهما في الولايات المتحدة هذا الأسبوع، بعد ستة أسابيع فقط من تقديم طلب الطلاق؛ بسبب خلافات لا يمكن التوفيق بينها.

حصلت هول على حوالي 250 مليون جنيه إسترليني، بالإضافة إلى منزلين، على الرغم من أن مصادر قريبة من مردوخ قالت إنها حصلت على 50 مليون جنيه إسترليني فقط.

وحصلت أيضا على عقار بقيمة 11.25 مليون جنيه إسترليني في أوكسفوردشاير، اشتراه الزوجان في عام 2019، ومنزل في ”سان تروبيز“ تم شراؤه منذ حوالي أربع سنوات.

ومع ذلك، من المتوقع أن يواصل مردوخ دفع تكاليف موظفي هول وطائراتها وسياراتها وأسلوب حياتها الذي يكلفه عدة ملايين كل عام.

ومن المحتمل أيضا أن يمنحها المزيد من العقارات أو مبالغ كبيرة من المال لشراء ممتلكاتها الجديدة.

ميليندا غيتس

تسبب طلاق ميليندا وبيل غيتس في صدمة كبيرة في جميع أنحاء العالم وخاصة أنهما أنهيا زواجهما بعد 27 عامًا من الزواج.

تم إعلان الطلاق في أيار/مايو 2021، وقامت ميليندا وبيل غيتس بتقسيم أصولهم بناء على تسوية بينهما.

وحصلت هي على نسبة 50 % من ثروة بيل غيتس البالغة 152 مليار دولار في هذا الوقت.

ولم تشمل التسوية المحفظة العقارية الضخمة للزوجين والتي تتألف من منازل في نيويورك وواشنطن وكاليفورنيا.

ولم تطلب ميليندا الحصول على نفقة زوجية من بيل غيتس، لكنها حصلت على ملياري دولار من الأسهم في اليوم الذي قدمت فيه وثائق الطلاق.

وفي اليوم التالي، أضاف غيتس 25 مليون سهم من شركة ”كوكاكولا“ المكسيكية إلى محفظتها.

وتردد أن الطلاق كان بسبب علاقات بيل غيتس الغرامية طوال فترة زواجهما.

تالولا رايلي

تقدمت الممثلة الإنجليزية، تالولا رايلي، بطلب الطلاق من الملياردير إيلون ماسك ثلاث مرات، وانتهى زواجهما لأول مرة في عام 2012، وتردد أنها حصلت على مبلغ 16 مليون دولار كجزء من تسوية الطلاق.

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وبعد عام، تزوجا مرة أخرى ثم انفصلا في 2014، بعد أن تقدمت بطلب طلاق للمرة الثانية ثم سحبت الدعوى.

وفي 2016، طلبت الطلاق للمرة الثالثة وانفصل الزوجان نهائيا.

وأظهرت وثائق المحكمة أن رايلي طلبت النفقة الزوجية والرسوم القانونية.

كيرستي روبر

أصبحت العارضة وكاتبة الأغاني، كيرستي روبر واحدة من أغنى المطلقات في بريطانيا في عام 2021 بعد طلاقها سرا من زوجها الملياردير إرنستو بيرتاريلي بعد زواج دام 21 عاما.

كان قد تم إدراج ثرواتهم سويا في المركز الرابع عشر في قائمة صنداي تايمز للأثرياء لعام 2021 بثروة مذهلة تقدر بنحو 9.2 مليار جنيه إسترليني.

ومع ذلك، رفض الزوجان مناقشة حجم تسوية الطلاق، لكن ”ديلي ميل“ كشفت في وقت لاحق أنها وافقت على قبول تسوية بقيمة 350 مليون جنيه إسترليني، وهو ما جعلها أغنى مطلقة بريطانية المولد في التاريخ القانوني.

بالإضافة إلى ذلك، حصلت على منزل مذهل على ضفاف بحيرة جنيف في سويسرا تم شراؤه في عام 2021 مقابل 52 مليون جنيه إسترليني.

كما أنها تمتلك شاليها في منتجع للتزلج بسويسرا.

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مارلا میپلز

تزوج رجل الأعمال في ذلك الوقت، دونالد ترامب من الشخصية التليفزيونية الأمريكية مارلا مابلز في 20 ديسمبر 1993 وانفصلا في 1999.

وقبل زواجهما، اتفق ترامب على دفع مليون دولار لمارلا إذا انفصلا في غضون خمس سنوات.

ومع ذلك، اختلف الزوجان حول قبول هذه الاتفاقية، حيث كانت مارلا تريد 25 مليون دولار ولكن رفض ترامب التفاوض.

وتردد أنه اتفق على منحها مليون دولار إذا انفصلا في غضون خمس سنوات ومليون دولار أخرى لشراء منزل.

وعقد ترامب أيضا اتفاقية معها تقضي بعدم السماح لها بنشر أي مذكرات أو خطاب أو قصة أو صورة فوتوغرافية أو مقابلة أو مقال لعلاقتهما.

وبعد الطلاق، وافق ترامب على دفع 100 ألف دولار سنويا لابنتهما تيفاني، إلا أنه أعلن أنه سيتوقف عن دفع المبلغ إذا حصلت على وظيفة بدوام كامل.

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إيرينا مالاندينا

تزوجت إيرينا مالاندينا من الملياردير الروسي والمالك السابق لنادي تشيلسي، رومان أبراموفيتش عام 1991 وانفصلا في عام 2007.

وذكرت صحيفة ”فيدوموستي“ الروسية أنها تلقت 155 مليون جنيه إسترليني؛ بما في ذلك منازل الزوجية السابقة ويخت وطائرة ومخصصات لأطفالها.

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ماكنزي سكوت

انفصل الملياردير جيف بيزوس وزوجته ماكينزي، سكوت في عام 2019، بعد أن تزوجا في عام 1993.

وبعد تسوية طلاقهما، احتلت ماكينزي المرتبة الثانية والعشرين في مجلة ”فوربس“ كأغنى شخص في العالم.

بموجب تسوية طلاقهما، احتفظ جيف بنسبة 75 % من حصته المشتركة في شركة أمازون البالغة 144 مليار دولار وترك لماكينزي ربعا فقط ولم يتم الكشف عن كيفية تقسيم محفظة ممتلكاتهم أو الاستثمارات الأخرى.

وبالرغم من أن مدفوعات أسهم ماكنزي كانت نصف ما تستحقه، إلا أنها تعتبر واحدة من أغلى تسويات الطلاق في التاريخ.

تبين أن السبب وراء انفصال جيف بيزوس وماكنزي هو علاقته بمذيعة الأخبار السابقة وصديقته الحالية، لورين سانشيز.