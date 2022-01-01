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عملية القدس: 10 رصاصات في 10 ثوان واستهداف 3 وجهات

الأحد 14 أغسطس 2022 05:37 ص / بتوقيت القدس +2GMT
عملية القدس: 10 رصاصات في 10 ثوان واستهداف 3 وجهات



القدس المحتلة/سما/

ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم الأحد، أن حصيلة ضحايا إطلاق النار في القدس ارتفع إلى 10 جرحى منهم 2 في حالة خطيرة، و5 في حالة متوسطة وخفيفة بعملية القدس.

وأشارت هيئة البث الإسرائيلية إلى أن عملية إطلاق النار بالقدس نفذها شخص واحد أطلق 10 رصاصات خلال 10 إلى 15 ثانية على حافلة ومركبتين ولاذ بالفرار.

وأفادت القناة 12 العبرية، أن منفذ إطلاق النار في القدس استهدف 3 وجهات، أطلق النار نحو ركاب حافلة، ثم سيارة، ثم مارة في شارع معاليه هشالوم.


وأضافت القناة، أن مروحيات ومسيرات إسرائيلية تشارك في عمليات البحث عن منفذي عملية إطلاق النار في القدس.


فيما قالت مصادر من الشرطة الإسرائيلية: "قواتنا تطوق الآن منزلا في بلدة سلوان بالقدس عقب عملية إطلاق النار على حافلة وإصابة عدد من الإسرائيليين".
وقعت عملية إطلاق النار على حافلة قرب حائط البراق في البلدة القديمة بمدينة القدس الليلة.


وقال الناطق بلسان نجمة داود الحمراء :"إن مركز الاستعلامات 101 تلقى بلاغا الساعة 01:24 حول إطلاق نار على حافلة في البلدة القديمة بالقدس وحسب المعلومات الأولية قدم طاقم طبي العلاجات لمصابين عانيا جروحا خطيرة في المكان".


في سياق متصل استطاع منفذ عملية القدس الانسحاب من مكان الحادث فيما دفعت قوات الاحتلال الاسرائيلي بتعزيزات عسكرية إلى موقع الحادث وتعمل على تمشيط المنطقة والبحث عن المنفذ.
 

#عملية القدس #سلوان #القدس المحتلة

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