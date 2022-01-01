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درّاج فلسطيني يشارك في معسكر تدريبي لدرّاجة الطريق بكوريا الجنوبية

الأحد 14 أغسطس 2022 12:59 ص / بتوقيت القدس +2GMT
درّاج فلسطيني يشارك في معسكر تدريبي لدرّاجة الطريق بكوريا الجنوبية



القدس المحتلة/سما/

 أوفد اتحاد الدراجات الهوائية، الدرّاج هشام شريدة، للمشاركة في معسكر تدريبي لدرّاجة الطريق في كوريا الجنوبية، مدته 25 يوماً في المركز الدولي للدرّاجات.

ويقام المعسكر بتنظيم مع الاتحاد الكوري للدرّاجات الهوائية، بالتعاون مع الاتحاد الدولي، بمشاركة درّاجين من مختلف الدول، حيث يشتمل على جوانب نظرية وتدريبية.

وتأتي هذه المشاركة ضمن خطة اتحاد الدرّاجات الهوائية، لتطوير إمكانيات الدرّاجين وإعدادهم للمنافسات في سباقات إقليمية ودولية.

ودعت أمين عام الاتحاد مرام مسروجي الدرّاجين إلى الحرص على التدريبات التي من شأنها وضعهم على سلم التصنيفات المحلية للحصول على مقعد في المنتخب الوطني والمشاركة في الفعاليات التدريبية لدرّاجة الطريق أو الجبلية.

وتمنت مسروجي التوفيق للدرّاج شريدة في هذه المشاركة، والاستفادة من هذا المعسكر الذي يضم خبراء تدريب دوليين متخصصين في رياضة الدرّاجة الهوائية.

#كوريا الجنوبية #هشام شريدة

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