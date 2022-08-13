"الرياضية" تفتتح مخيم الإرادة والأمل لأصحاب الهمم في غزة

غزة/سما/

أعلنت الدائرة الرياضية في مدينة غزّة، اليوم السبت 13 أغسطس/ أب ، عن افتتاح مخيم "غراس القدس" لأصحاب الإرادة والأمل والهمم في مقر نادي الجزيرة الرياضي مستضيف المخيم، واشراف الدائرة الرياضية ضمن سلسلة المخيمات الرياضية الصيفية التخصصية التي اطلقتها مؤخراً .



وحضر حفل الافتتاح رئيس الدائرة الرياضية في جنوب غزة , الدكتور اياد الغلاييني , والدكتور محمود خاص عضو الهيئة الادارية المركزية ورئيس لجنة الاستيعاب المركزية جنوب غزة, وبكر مرتجى رئيس الدائرة الرياضية شرق غزة , وأحمد أبو دياب مدير المخيم الرياضي , وماهر البواب عضو إدارة اللجنة البارالمبية الفلسطينية السابق , والدكتور يونس أبو حصيرة المحاضر الجامعي , وأحمد عويضة مدرب ومنشط في مجال الألعاب الصغيرة , وأحمد الزعيم مدير أكاديمية نادي الجزيرة الرياضي.



بدوره، قال اياد الغلاييني رئيس الدائرة الرياضية في جنوب غزة ، إنّ "هذا المخيم يأتي في إطار عدة مخيمات نوعية تخصصية للدائرة الرياضية المركزية , لكن خصوصية هذا المخيم الذى يأتي لفئة مميزة من أصحاب الإرادة والعزيمة ، والذي يضم في طياته اكثر من 7 ألعاب بارالمبية بمشاركة أكثر من 50 لاعب ولاعبة في غزة ".

بدوره أشار الدكتور محمود خاص " بالمُخيّم النوعي والرياضي والمتميز بالفقرات والاجندة والعطاء ، خاصة أنه لمس الإصرار والعزيمة بنفوس اللاعبين واللاعبات داخل المُخيّم لكي تكون رسالة صاحب الإرادة الحديدية في مواجهة كل الظروف والأوضاع الصعبة ".



وقال أحمد أبو دياب، مدير المخيم ، في كلمة له خلال حفل الافتتاح ،:" يشارك معنا في المخيم اليوم أصحاب الإرادة والعزيمة اكثر من 50 مشارك ومشاركة لمدة 3 أيام متواصلة ،ستشمل العاب رياضية نوعية وهي كرة القدم البتر وكرة السلة للكراسي المتحركة وكرة طائرة جلوس والعاب القوى والرمح والوثب وكرة طاولة لذوي الإعاقة والعاب ترفيهية ومحاضرات نوعية توعوية ".



وأضاف أبو دياب:" قمنا بالإعداد للمخيم والترتيب عبر الأيام الماضية , لنرسل رسالة مفادها , أن هناك في غزة ابتسامات وتحدي وإصرار وسعادة رغم الصعاب ".

ويضم المخيم أنشطة ترفيهية مختلفة، منها الألعاب النوعية، والمحاضرات ، والألعاب , والمسابقات الرياضية حيث بدأ اليوم الأول بنشاطات نوعية بدأها الدكتور يونس أبو حصيرة عبر تدريبات صباحية متميزة نالت استحسان اللاعبين

وقدم الكابتن أحمد عويضة ،وصلة رياضية من الالعاب الصغيرة ،وسط مظاهر من الفرحة والسعادة من كل المشاركين والمشاركات من أصحاب الهمم والارادة الحديدية .

هذا وسيشمل اليوم الثاني صباح الأحد للمخيم الرياضي ، فقرات متنوعة وكلمات هادفة ، ويستعرض الاعلامي عبد الرحمن الحسيني في محاضرة متميزة ، تحت عنوان فنون التحدث امام الجمهور ووسائل الاعلام المتنوعة ، في حين سيقوم الدكتور عدنان البرش ، الحاصل على البورد في اصابات الملاعب ورئيس الدائرة الطبية الرياضية ، بإلقاء محاضرة نوعية حول اصابات الملاعب والنصائح الطبية لأصحاب الهمم والارادة .