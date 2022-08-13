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عطوة عشائرية- 150 الف دينار بعد جريمة قتل المقدسي غيث قبل خطبته بساعات

السبت 13 أغسطس 2022 09:40 ص / بتوقيت القدس +2GMT
عطوة عشائرية- 150 الف دينار بعد جريمة قتل المقدسي غيث قبل خطبته بساعات



الداخل المحتل / سما /

شارك المئات من أهالي القدس في العطوة العشائرية التي اقيمت مساء الجمعة، بعد جريمة مقتل الشاب عبد العزيز غيث في العشرينات من عمره قبل حفل خطبته بساعات، حيث قتل بالرصاص من مسافة صفر عندما تواجد في العيزرية.

وخلال العطوة القيت كلمات عديدة حثت على تهدئة الأوضاع والأجواء، وتم الإتفاق على دفع مبلغ 150 الف دينار اردني لعائلة الضحية.

يشار الى انه بعد جريمة القتل سادت اجواء مشحونة ومتوترة جدا، وقد اعرب الكثيرون عن استنكارهم للجريمة التي قالوا عنها "بانها خطفو انسان خلوق ومستقيم ومعروف بسيرته الطيبة والحسنة".

#عطوة عشائرية

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