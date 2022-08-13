وقفة احتجاجية ضد الإخلاء والتهجير في يافا

يافا/سما/

نظم أبناء شعبنا في مدينة يافا داخل أراضي الـ48، اليوم الجمعة، وقفة احتجاجية ضد قرار تهجير وتشريد 1400 شخص من العائلات الفلسطينية في المدينة.

ورفع المشاركون في الوقفة التي دعت اليها القوى السياسية والأهلية الفلسطينية في يافا، شعارات تندد بالقرار الإسرائيلي "أملاك الغائبين" لطرد السكان الفلسطينيين، مؤكدين أن الاقتلاع والتهويد ما هو إلا قنبلة موقوتة لإخلاء المدينة من الفلسطينيين.

ودعو كافة أبناء شعبنا داخل أراضي الـ48 إلى التضامن معهم، والمشاركة في الوقفات الاحتنجاجية، للتصدّي للتهجير والترحيل.

وأفاد مصادر محلية بأن أهالي يافا ينظمون الوقفة أسبوعيا لحشد الرأي العام وكسبه ضد القرار الإسرائيلي.

وأعرب المتظاهرون من أصحاب البيوت المهددة بالاخلاء، عن تخوفهم من تكرار نكبة عام 1948 مرّة أخرى.

وقال أحد اصحاب البيوت : "سنبقى في بيوتنا ولم ولن نخضع لأحد، فهم سيفشلوا بتهجيرنا".