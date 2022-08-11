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صحيفة عبرية تكشف: هذا ما طلبته اسرائيل من بوتين بشأن تهريب الأسلحة للفصائل الفلسطينية

الجمعة 12 أغسطس 2022 11:27 ص / بتوقيت القدس +2GMT
صحيفة عبرية تكشف: هذا ما طلبته اسرائيل من بوتين بشأن تهريب الأسلحة للفصائل الفلسطينية



القدس المحتلة / سما /

كشف النقاب، اليوم الجمعة، أن رئيس "دولة" الاحتلال يتسحاق هرتسوغ، طلب من نظيره الروسي فلاديمير بوتين خلال محادثة هاتفية جرت بينهما منذ أيام بشأن قضية الوكالة اليهودية في موسكو، العمل على منع تهريب الأسلحة من روسيا إلى الفصائل الفلسطينية من خلال طريق تهريب عبر سوريا ولبنان.

وبحسب ما نقله موقع صحيفة معاريف العبرية عن وسائل إعلام روسية، فإن هرتسوغ أبلغ بوتين أن المنظمات الفلسطينية تلقت شحنات أسلحة مهربة من روسيا بشكل غير رسمي، فيما رد بوتين أن هذه الأسلحة يتم تهريبها من أوكرانيا.

ووفقًا لذات المصادر، فإن هرتسوغ أكد لبوتين أن لدى "إسرائيل" معلومات استخباراتية تشير إلى المصدر والطريق الذي يسلكه السلاح المهرب حتى يصل إلى المنظمات الفلسطينية، وطالبه بالعمل على اتخاذ خطوات لإغلاق طرق تهريب الأسلحة.

وأشارت إلى أنه لاحقًا عقد بوتين مناقشة أمنية مع كبار المسؤولين تتعلق بالحرب على أوكرانيا، وأثار قضية تهريب الأسلحة وأمر بالتحقيق في المزاعم الإسرائيلية، وأنه في حال كانت صحيحة، طلب العمل على منعها.

فيما نفى ديوان رئيس "دولة" الاحتلال أن يكون تم طرح القضية خلال أي اتصالات.

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