الموت في غزة..مقدسيون يؤدون صلاة الجنازة على الشهيدة الطفلة ليان

القدس المحتلة/ سما/

دى مقدسيون اليوم الخميس، صلاة الجنازة على الشهيدة الطفلة ليّان مصلح الشاعر 10 سنوات، في مستشفى المقاصد قبل نقلها بسيارة الإسعاف الى قطاع غزة لموارتها الثرى.

وشاركت والدتها التي رافقتها من غزة الى مستشفى المقاصد في القدس في صلاة الجنازة، وسط ألمها وصمتها على رحيل طفلتها ليان.

كما توجهت والدة الطفلة الى "مطلة جبل الزيتون" في اقرب نقطة الى الاقصى للدعاء لطفلتها الشهيدة.



واعلن صباح اليوم عن استشهاد الطفلة ليان متأثرة بجروح أصيبت بها خلال العدوان على غزة.

الطفلة ليان من محافظة خان يونس، وكانت برفقة أفراد عائلتها في رحلة إلى شاطئ البحر، وأصيبت داخل سيارة العائلة بشظايا متطايرة من انفجار صاروخ على بُعد أمتار من سيارتهم.



وقالت والدة ليان ل" لم أسمع صراخا للذين أصيبوا في المركبة، فقط شاهدتهم بحالة فقدان للوعي وهم ينزفون، أما ليان فكانت أصعب الإصابات "تلف بالدماغ والقلب يعمل فقط"، أما باقي المصابين من أفراد العائلة فقد أصيبوا بشظايا في القولون، الكلى، والرقبة، لا يزالون يتلقون العلاج في مستشفيات القطاع.