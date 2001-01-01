موقع عبري : الحرب الأخيرة فشلت سياسياً

القدس المحتلة / سما /

كشف موقع ديفينس العبري صباح اليوم الخميس، أن العملية العسكرية التي شنتها إسرائيل مطلع الأسبوع الجاري في قطاع غزة، فشلت في التوصل لأي حل سياسي لمشكلة غزة.



ووفقاً للموقع العبري، من وجهة نظر عسكرية، كانت عملية الجيش ناجحة، من وجهة نظر سياسية لم يتم تطبيق المبدأ القديم القائل بأن الإنجاز العسكري يجب أن يأتي معه بإنجاز سياسي.



وتساءل الموقع؟ هل هناك افق حل سياسي وتسوية مع غزة للقيادة الحالية أو القيادة التي ستتبعهم بعد الانتخابات القادمة.



وأضاف، ما تحقق في العملية هو تأجيل الجولة المقبلة دون الاقتراب من منعها، على الأكثر اتسعت الفجوة بين هذه الجولة والجولة التي تليها.



وأوضح الموقع أن هناك خوف من أن النجاح سيشجع الحكومة على أن تقول لنفسها: لقد نجحنا. صفر اصابات، عملية قصيرة، اضرار جسيمة للجهاد، القضاء على قادتها، اضرار اقتصادية طفيفة لسكان اسرائيل. وهذا النجاح قد يخلق شعوراً بالرضا.



وأشار الموقع إلى أن القيادة المدنية والعسكرية هي التي بادرت التصعيد العسكري، واختارت الوقت المناسب وكانت أول من تحرك الأسبوع الماضي، ستأتي اللحظة لاتخاذ قرار بشأن حل سياسي لمستقبل العلاقات بين إسرائيل وقطاع غزة، الأفضل أن إسرائيل لم تكن المتقاعسة بل البادئ والمهاجم الأول في القناة السياسية.