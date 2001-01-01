تور وينسلاند : وفد أممي يزور الأسير السعدي وطبيب مختص يقيّم حالة الأسير عواودة

القدس المحتلة/سما/

أعلن المنسق الأممي الخاص لعملية السلام في الشرق الأوسط، تور وينسلاند، مساء الأربعاء، أن وفدا أمميا زار القيادي في حركة "الجهاد الإسلامي"، الشيخ بسام السعدي، في سجن "عوفر" في الضفة الغربية المحتلة.

جاء ذلك وسط تقارير صادرة عن مؤسسات معنية بشؤون الأسرى، أفادت بأن محكمة الاحتلال العسكرية في "عوفر" سمحت لمحامية الأسير المضرب عن الطعام منذ أكثر من 150 يوما، خليل عواودة، بلقائه برفقة طبيب مختص، يوم الخميس، لإعداد تقرير طبي حول حالته الصحية، على أن تصدر قرارا بشأنه يوم الأحد المقبل.

وأوضح المنسق الأممي أن زيارة السعدي جاءت ضمن الجهود التي بذلتها الأمم المتحدة إلى جانب مصر وقطر، للتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في غزة، دخل حيّز التنفيذ قبيل منتصف ليلة الأحد - الإثنين الماضية، وأنهى ثلاثة أيام من التصعيد أسفرت عن استشهاد 47 غزيّا وإصابة العشرات.

وقال وينسلاند، في تغريدة على "تويتر"، إن زيارة السعدي جاءت "لمتابعة التزامات الأمم المتحدة للحفاظ على الهدوء في غزة"، مشددا على أن "وقف إطلاق النار في غزة هش للغاية. أدعو جميع الأطراف إلى الحفاظ على الهدوء".

هذا وأفادت مؤسسة "مهجة القدس" للشهداء والأسرى، بأن محكمة الاحتلال العسكرية الاستئنافية في "عوفر"، عقدت، مساء الأربعاء، جلسة جديدة للنظر في الاستئناف المقدم على قرار تثبيت الاعتقال الإداري بحق الأسير عواودة.

وقررت محكمة الاحتلال، بحسب المؤسسة الفلسطينية الخاصة، "السماح لمحامية الدفاع عن عواودة، بزيارته بشكل عاجل غدًا (الخميس) برفقة طبيب مختص لإعداد تقرير طبي حول حالته الصحية"، وأوضحت المؤسسة أن محكمة الاحتلال ستصدر قرارها يوم الأحد المقبل بخصوص الأسير عواودة، فيما تتجاهل محكمة الاحتلال الحالة الصحية الخطيرة التي يمر فيها الأسير عواودة.

من جانبها، أوضحت زوجة الأسير عواودة، في تصريحات صحافية، أنه "بشكل مفاجئ عقد جلسة محكمة للأسير خليل في ‘عوفر‘ غرب رام الله، لخطورة وضعه الصحي"، ولفتت إلى أن "ما تقرر بعد ساعتين من عقد الجلسة اليوم، هو السماح لمحاميته ولطبيب بزيارته، وعليه ستُصدر المحكمة قرارًا بشأن الاستئناف المقدّم على قرار تثبيت أمر اعتقاله الإداري".

ومع بدء سريان اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحركة "الجهاد الإسلامي" في قطاع غزة، الأحد الماضي، بعد مواجهة استمرت 3 أيام، قالت الحركة إن وقف النار يتضمن التزاما مصريا بالعمل على الإفراج عن الأسيرين السعدي وعواودة.

وجاء في الإعلان المصري عن وقف إطلاق النار في غزة، قبيل انتصاف ليل الأحد - الإثنين، أن "مصر تبذل جهودها للعمل على الإفراج عن الأسير خليل العواودة ونقله للعلاج وكذلك العمل على الإفراج عن الأسير بسام السعدي في أقرب وقت ممكن".

الدعوة المصرية لوقف إطلاق النار في غزة

والثلاثاء، أنكر وزير الأمن الإسرائيلي، بيني غانتس، في مقابلات تلفزيونية، أن تكون سلطات الاحتلال قد قدمت أية تعهدات للإفراج عن الأسيرين عواودة والسعدي في إطار اتفاق وقف إطلاق النار مع حركة "الجهاد الإسلامي" في قطاع غزة.