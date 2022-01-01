وفاة الفنان الفلسطيني الأردني داوود جلاجل

وكالات / سما /

توفي، أمس الثلاثاء، الفنان الفلسطيني الأردني داوود جلاجل.

والراحل جلاجل من مواليد 1947 ومن الرواد الذين ثبتوا الدراما الأردنية على الساحة العربية.



ولد في سلوان في القدس. جاءت بدايته الفنية من خلال الدراما الأردنية. وكان أول مسلسل له باسم ( الرمح و الصخرة ) .

ومن أول رواد صناعة الدراما الأردنية على الساحة العربية، بدأ في الظهور لأول مرة من خلال مسلسل الرمح والصخرة، ثم شارك في العديد من الأعمال الفنيّة، أشهرها: مسلسل مالك بن الريب، وراس غليص.

وقد عُرف بثقافته، وحسن اختياره لأعماله الهادفة التي تحمل قيمًا أخلاقية واجتماعية للمشاهد، وقد قال في إحدى لقائاته "الفن الجيد لا يفقد بريقه" معبرًا عن استيائه بعدم الاعتراف بالفن كما يجب في وقتنا الحاضر.

حياة داوود جلاجل

ولد داوود جلاجل في قرية سلوان - القدس بتاريخ 2 شباط 1947، وهو يحمل الجنسية الأردنية، وقد أقام في منطقة المهاجرين بعمان القديمة، ودرس القانون في جامعة دمشق في سوريا بمساندة عائلته له وبقي فيها حتى سنة 1974، وقد كان الفن ملازمًا له منذ صغره، حيث كانت البداية الحقيقية لمشواره خلال دراسته الجامعية من خلال انضمامه لفرقة المسرح الجامعي، فازدادت ثقافته المسرحية من خلال الدراسة النظريّة والتطبيقيّة.

رسالة داوود جلاجل

كان داوود جلاجل يسعى إلى الرقي بالفن الأردني والعربي وتحسينه كمًا ونوعًا، فكان من أول مؤسسي نقابة الفنانين الأردنيين، كما كان يدعو دائمًا إلى الفن الهادف واستخدامه كوسيلة لنشر الأخلاق والمبادئ في المجتمع، وعرض مشكلاته وقضاياه، كما شارك الفنان داوود بالعديد من الأنشطة الاجتماعية والإنسانية لتقديم الدعم لها.

أعمال داوود جلاجل

لداوود جلاجل العديد من الأعمال التلفزيونية والإذاعية من مسلسلات أردنية، أبرزها: العلم نور، مسلسل العقد الفريد، جلوة راكان، العرين، نمر بن عدوان، رياح الليل، مدرسة الأستاذ بهجت المخصص للأطفال، وأعمال مسرحية، مثل: مسرح الغائب، لعبة اسمها الشحادين، طريق الآلام، جنون العاقل، وقد شارك في الكثير من الأعمال العربية كمسلسل طاش ما طاش السعودي، كما يُعرف بامتلاكه روح الفكاهة، فأدى العديد من الأدوار الكوميدية، كمسرحية هاي مواطن مع الفنان موسى حجازين، وقد احتل مكانة بين الجماهير والفنانين الأردنيين والعرب عمومًا عبر أعماله، لخفة ظله وقوة حضوره.

كما يمتلك العديد من الهوايات، منها: التخطيط بأنواع عدة من الخطوط العربية، وقراءة الكتب الدينيّة، كما يحب اللغة العربية الفصحى ويتقنها.

دور داوود جلاجل في مسلسل العلم نور

أُنتج مسلسل العلم نور في الثمانينات من إخراج روفائيل بقيلي، وكان يطرح قضية مكافحة الأمية بطريقة كوميدية، وتدور أحداثه حول مجموعة من كبار السن يسجلون في مدرسة لمحو الأمية، وقد شارك الفنان داوود جلاجل فيه بدور الطالب أسامة، فأضاف للمسلسل نكهة كوميدية لطيفة، كما ذكر في العديد من لقائاته عن رغبته في إنتاج أجزاء أخرى من المسلسل.

حياة داوود جلاجل الشخصية

تزوج داوود جلاجل من السيدة ناهد -رحمها الله- ورُزق منها بولدين: ليث وغيث.