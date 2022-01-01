الاحتلال يشن حملة اعتقالات في الضفة الغربية

رام الله / سما /

شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي، الليلة الماضية، حملة اعتقالات ومداهمات لعدة مناطق في الضفة الغربية.

واعتقلت قوات الاحتلال ما لا يقل عن 9 مواطنين.

وفي رام الله، اعتقل كرم سامي النعسان (25 عامًا)، وأحمد نعمان أبو نعيم (18 عامًا)، وفضل حامد أبو عليا (55 عامًا)، من قرية المغير، ومحمد علي زايد من قرية دير جرير شرق المدينة، بعد أن داهمت منازلهم وفتشتها.

فيما اعتقل شابًا لم تعرف هويته عند مدخل قرية عابود شمال غرب رام الله.

واعتقل رازي غسان صقر علاونة، وعباس أحمد خليلية من سكان جبع في جنين، على حاجز عسكري قرب رام الله.

وفي بيت لحم، اعتقل محمد اسماعيل موسى (24 عامًا)، وأكرم موسى (27 عامًا)، بعد أن تم ايقاف مركبتهما قرب دوار الملعب في البلدة القديمة بالخضر، والاستيلاء عليها.