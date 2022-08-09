صور: توضيح بشأن العثور على "جرة فخارية" تعود للعهد الروماني في خانونس

خانيونس/سما/

أصدرت وزارة السياحة و الآثار بغزة وبلدية عبسان الكبيرة شرق محافظة خانيونس، توضيحاً بخصوص الجرة الفخارية التي تم العثور عليها في البلدة.

وقالت وزارة الآثار :" ان الجرة الفخارية التي عثر عليها في خان يونس بها عظام وليس ذهب كما يروج.

وقالت بلدية عبسان الكبيرة في بيان صحفي ، "تلقت البلدية صباح اليوم الثلاثاء الموافق 9-8-2022م الساعة 11:15 إشارة من المواطنين أثناء حفر بئر صرف صحي في منطقة آل الشواف".

وأضافت: "توجه فريق من البلدية ممثل برئيس البلدية د. أنور أبو ظريفة ومدير عام الآثار بوزارة السياحة د. جمال أبو ريدة وفريق الوزارة لمعاينة الجرة الفخارية التي تم العثور عليها في بلدة عبسان الكبيرة، وذلك أثناء أعمال الحفر".





وأوضح أبو ريدة أن ما تم العثور عليه عبارة عن جرة فخارية تعود للعهد الروماني فيها مجموعة من العظام تغطيها طبقة من الرصاص، مؤكداً على أن الوزارة قامت بالتحفظ على الجرة ومحتويتها لمزيد من البحث والتحري.

يذكر أن البلدة تعتبر من البلدات القديمة ويوجد فيها أرضية فسيفساء تعود للعصر الروماني.









