  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

صور: توضيح بشأن العثور على "جرة فخارية" تعود للعهد الروماني في خانونس

الثلاثاء 09 أغسطس 2022 06:08 م / بتوقيت القدس +2GMT
صور: توضيح بشأن العثور على "جرة فخارية" تعود للعهد الروماني في خانونس



خانيونس/سما/

أصدرت وزارة السياحة و الآثار بغزة وبلدية عبسان الكبيرة شرق محافظة خانيونس، توضيحاً بخصوص الجرة الفخارية التي تم العثور عليها في البلدة.

وقالت وزارة الآثار :" ان الجرة الفخارية التي عثر عليها في خان يونس بها عظام وليس ذهب كما يروج.

وقالت  بلدية عبسان الكبيرة في بيان صحفي ، "تلقت البلدية صباح اليوم الثلاثاء الموافق 9-8-2022م الساعة 11:15 إشارة من المواطنين أثناء حفر بئر صرف صحي في منطقة آل الشواف".

وأضافت: "توجه فريق من البلدية ممثل برئيس البلدية د. أنور أبو ظريفة ومدير عام الآثار بوزارة السياحة د. جمال أبو ريدة وفريق الوزارة لمعاينة الجرة الفخارية التي تم العثور عليها في بلدة عبسان الكبيرة، وذلك أثناء أعمال الحفر".


 
وأوضح أبو ريدة أن ما تم العثور عليه عبارة عن جرة فخارية تعود للعهد الروماني فيها مجموعة من العظام تغطيها طبقة من الرصاص، مؤكداً على أن الوزارة قامت بالتحفظ على الجرة ومحتويتها لمزيد من البحث والتحري.

يذكر أن البلدة تعتبر من البلدات القديمة ويوجد فيها أرضية فسيفساء تعود للعصر الروماني.



==============

==========

#خانيونس

الأكثر قراءة اليوم

واللا العبري: هذا هو الخطأ الفادح الذي ارتكبه القيادي في الجهاد الإسلامي خالد منصور

صحيفة: الوسطاء نقلوا هذه التهديدات لحماس في حال دخولها في التصعيد الأخير

إعلام إسرائيلي: "الجهاد" حققت انجازاً لا يمكن تجاهله.. تخيّلوا حماس وحزب الله

صحيفة تكشف عن رسائل الوسيط المصري للجهاد الإسلامي بشأن تهرب الاحتلال من اتفاق التهدئة

لابيد: وجهنا ضربة قاسية للجهاد الاسلامي.. وغانتس يطلب من حماس تحمل مسؤوليتها في غزة

لابيد: لن نعتذر عن مقتل المدنيين والأطفال في غزة

الطيراوي: لن اكون في مجلس امناء جامعة الاستقلال القادم و تم سحب الحراسات من امام منزلي

الأخبار الرئيسية

SQL6s

بالفيديو: جيش الاحتلال ينشر مشاهد لعملية اغتيال الشهيدين" النابلسي وصبوح"

مراقبون: لهذه الأسباب لم تشارك حركة حماس في المعركة الأخيرة ضد "إسرائيل"

photo_2022-08-09_14-54-30

شهيد وإصابات في مواجهات مع الاحتلال في الخليل ورام الله والقدس

الاحتلال يقرّر تحويل الأسير العواودة للفحص الطبي ويحدد جلسة الخميس

20220809033614

"إسرائيل" تعلن موعد إطلاق أولى الرحلات الدولية للفلسطينيين من مطار رامون

الاتصالات الفلسطينية