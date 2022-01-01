  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

إعلام إسرائيلي يكشف تفاصيل عملية اغتيال إبراهيم النابلسي وإسلام صبوح

الثلاثاء 09 أغسطس 2022 03:43 م / بتوقيت القدس +2GMT
إعلام إسرائيلي يكشف تفاصيل عملية اغتيال إبراهيم النابلسي وإسلام صبوح



القدس المحتلة/سما/

كشفت تقارير إسرائيلية تفاصيل عملية اغتيال المطارد إبراهيم النابلسي، التي أسفرت أيضًا عن استشهاد رفيقه إسلام صبوح، في اشتباك مسلح في قلب البلدة القديمة في نابلس، صباح الثلاثاء.


المراسل العسكري للقناة 12 نير دفوري، قال في تقريره إن إبراهيم النابلسي رغم صغر سنه، لكن خلفه "سجل مثير للإعجاب" في عمليات الإفلات من قبضة جيش الاحتلال وجهاز "الشاباك"، مضيفًا أن اليوم كانت نهاية فترة مطاردة طويلة للنابلسي باغتياله.

وأوضح دفوري، أن جهاز "الشاباك" حصل خلال الليل على "المعلومة الذهبية" حول موقع تواجد إبراهيم النابلسي، وهذه المعلومة جاءت من وحدة 8200 التابعة لجهاز الاستخبارات العسكرية "أمان"، وبسرعة تحركت القوات باتجاه الموقع المستهدف، متنكرة بزي مدني وبهدوء من أجل محاصرة المنزل قبل أن ينجح النابلسي في الهروب.

وأضاف، أن "الشاباك" تحقق من أن النابلسي كان بالفعل داخل المنزل، وعند هذه النقطة اقتحم جيش الاحتلال المنطقة وعزلها وطبَّق إجراء "طنجرة الضغط" على الهدف، ثم خاطبته القوات طالبة منه تسليم نفسه، لكنه بادر لإطلاق الرصاص نحوها، فرد الجنود بإطلاق الرصاص، وأطلقوا صاروخًا مضادًا للدبابات فانهار المنزل على ساكنيه.

ونقلت القناة عن ضابط في "الشاباك" قوله: "النابلسي رغم التعاطف البالغ معه والإعجاب الكبير به لم يكن مرتبطًا بأي منظمة فلسطنيية، لكنه كان عضوًا في خلية مسؤولة عن عدة عمليات إطلاق نار، وهذه الخلية سبق تصيفتها في وضح النهار خلال شهر شباط/فبراير الماضي".


من جانبها، صحيفة "يديعوت أحرنوت" وبعد تغطية مباشرة ومن استديو خاص لاقتحام نابلس، اختتمت تغطيتها بالإعلان أن جيش الاحتلال أطلق صاروخًا على المنزل الذي تحصن فيه إبراهيم النابلسي، أدى لاستشهاده وشخص آخر كان معه، في إشارة إلى الشهيد إسلام صبوح، "وبالتالي انتهت بعد معركة استمرت ثلاث ساعات المطاردة الطويلة لمن يسمى الإرهابي الرئيسي في نابلس" وفقًا للصحيفة.


وأضافت، أن المعركة في قلب البلدة القديمة في نابلس تخللها إطلاق رصاص ثم صواريخ، وفي النهاية أرسل جيش الاحتلال كلبًا وفوق رأسه كاميرا مثبتة إلى المنطقة لاستكشافها، فتم إطلاق الرصاص عليه وقتله.

ونوهت "يديعوت" أن النابلسي كان المطلوب رقم واحد في نابلس، وعضوٌ في الخلية التي نفذت هجومًا بالرصاص على "قبر يوسف"، وقد أفلت ثلاث مرات سابقًا من "أذرع قوات الأمن الطويلة" على حد وصفها، "ولهذا السبب أصبح بطلاً خارقًا في عيون الفلسطينيين".

وأفادت بأن النابلسي كان يتنقل بين شقق سرية داخل حي القصبة في البلدة القديمة في نابلس، وامتلك مساعدين يُراقبون له المناطق ويُنبهونه، وبيئة جغرافية تسمح له بالاختباء، ودائمًا كانت لديه خطط وطرق للهروب.

#ابراهيم النابلسي #اسلام صبوح #نابلس #اغتيال ابراهيم النابلسي

الأكثر قراءة اليوم

واللا العبري: هذا هو الخطأ الفادح الذي ارتكبه القيادي في الجهاد الإسلامي خالد منصور

صحيفة: الوسطاء نقلوا هذه التهديدات لحماس في حال دخولها في التصعيد الأخير

إعلام إسرائيلي: "الجهاد" حققت انجازاً لا يمكن تجاهله.. تخيّلوا حماس وحزب الله

شيخة إمارتية تنتقد"إسرائيل" في حربها على غزة وتقارنها بالهولوكوست

صحيفة تكشف عن رسائل الوسيط المصري للجهاد الإسلامي بشأن تهرب الاحتلال من اتفاق التهدئة

لابيد: وجهنا ضربة قاسية للجهاد الاسلامي.. وغانتس يطلب من حماس تحمل مسؤوليتها في غزة

لابيد: لن نعتذر عن مقتل المدنيين والأطفال في غزة

الأخبار الرئيسية

صور: عشرات الاف الفلسطينيين يشيعون جثامين شهداء نابلس

خفايا تكشف لأول مرة عن جولة التصعيد الأخير في قطاع غزة

79120

بارليف :"سنعمل على تحطيم رؤوس كل من يقول "لا" لاسرائيل في نابلس وغزة وكل مكان

ثلاثة شهداء بينهم المطارد النابلسي و40 مصابا في البلدة القديمة بنابلس

هآرتس : إسرائيل تكافئ حماس لعدم مشاركتها في جولة القتال بغزة

الاتصالات الفلسطينية