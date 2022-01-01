صحيفة: الوسطاء نقلوا هذه التهديدات لحماس في حال دخولها في التصعيد الأخير

غزة/ سما /

كشفت صحيفة "الأخبار" اللبنانية، اليوم الثلاثاء، عن رسائل إسرائيلية وجهها الوسطاء إلى حركة "حماس"، في حال دخولها في التصعيد الذي شنته "دولة" الاحتلال في قطاع غزة خلال الأيام الماضية.

ونقلت الصحيفة عن مصادر في الحركة، قولها: "إن الاحتلال ربط بين دخول حماس على خطّ المعركة، وبين إعادة الأوضاع الإنسانية إلى ما قبل عشر سنوات، أي إعادة تجفيف المصادر المالية، ومنْع المؤسّسات الدولية من العمل في القطاع، فضلاً عن وقْف المنحة القطرية وسحب تصاريح عمل 15 ألف عامل من غزة، إلى جانب التهديد بمضاعفة مستوى ضرب الأهداف المدنية، ولا سيما الأبراج السكنية والبنى التحتية.

وبحسب المصادر، فإن اختيار "دولة" الاحتلال توقيت المعركة وتجهيزها لها على النحو الذي صفّرت فيه الأهداف على حدود القطاع البحرية والبرّية، هو ما دفعنا إلى عدم التدخّل للمحافظة على أن لا تتحوّل المعركة إلى حرب شاملة ليست المقاومة متجهّزة لها ولم تخترْ توقيتها.