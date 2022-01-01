  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

"تعليقي على قرار الرئيس سيكون بعد يومين أو ثلاثة"

الطيراوي: لن اكون في مجلس امناء جامعة الاستقلال القادم و تم سحب الحراسات من امام منزلي

الثلاثاء 09 أغسطس 2022 08:19 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الطيراوي: لن اكون في مجلس امناء جامعة الاستقلال القادم و تم سحب الحراسات من امام منزلي



رام الله / سما /

أكد رئيس مجلس أمناء جامعة الاستقلال، اللواء توفيق الطيراوي ، أنه لن يكون ضمن مجلس الأمناء القادم عقب إصدار الرئيس محمود عباس قرارا بإعادة تشكيل مجلس أمناء جامعة الاستقلال.

وحول الأسباب التي دفعت الرئيس لاتخاذ هذا القرار، قال الطيراوي "يجب سؤال السيد الرئيس عن ذلك".

و تم سحب الحراسات من اللواء توفيق الطيراوي نهاية الأسبوع الماضي.

وقال الطيراوي، في بيان صحفي، قبل يومين: "كنت وما زلت على الدوام فخوراً بأخوتي في اللجنة المركزية، وفي القيادة وفي الحركة وفي فصائل العمل الوطني ومدافعاً عنهم في كل محفل حتى لو اختلفت في الرأي معهم، وإنني أحتفظ برسائل مسجلة لدي من مشبوهين وخفافيش ليل مفادها أنهم سيعملون على تشويه علاقتي بإخوة لي في اللجنة المركزية وتحديداً أخي جبريل الرجوب وأخي محمود العالول وأخي عزام الأحمد وأخي حسين الشيخ".

وقال اللواء توفيق الطيراوي لـ"العربي الجديد": "نعم تم سحب الحراسات من أمام منزلي في رام الله، ولا أعرف السبب".

وتابع الطيراوي: "لن أكون في مجلس الأمناء القادم، كيف بعد إقالتي من رئاسة مجلس الأمناء سأقبل أن أكون في المجلس القادم!!".

وفي سؤال هل هذه الإقالة مسببة؟ أجاب الطيراوي: "لا أعرف شيئا عن هذا الأمر.. سمعت عن هذا الأمر في الإعلام ولن أعلق". وتابع الطيراوي: "تعليقي على قرار الرئيس سيكون بعد يومين أو ثلاثة".

الأكثر قراءة اليوم

خلفان يوجه رسالة للدول التي تقيم علاقات مع إسرائيل ويتوقع موعد "كارثة مدمرة"

خرقا لاتفاق التهدئة.. الاحتلال يتنصل من التعهد بالإفراج عن الأسيرين السعدي وعواودة

شيخة إمارتية تنتقد"إسرائيل" في حربها على غزة وتقارنها بالهولوكوست

لابيد: وجهنا ضربة قاسية للجهاد الاسلامي.. وغانتس يطلب من حماس تحمل مسؤوليتها في غزة

روسيا: إسرائيل هي التي بدأت الحرب في غزة ونحذر من مواجهة شاملة قريبا

إعلام إسرائيلي: العدوان على غزة كان مبيتاً و"الجهاد" لم تنكسر

من منظور حِسابات الرّبح والخسارة: حركة “الجهاد الإسلامي” خرجت مُنتصرة..

الأخبار الرئيسية

إعلام إسرائيلي: "الجهاد" حققت انجازاً لا يمكن تجاهله.. تخيّلوا حماس وحزب الله

السيسي لـ"لابيد": يجب اتخاذ خطوات فورية لتحسين الوضع المعيشي في غزة

مجلس الأمن يعقد جلسة خاصة لبحث العدوان الإسرائيلي على شعبنا

5a79cafa669535757d0b96897daffdc6

واللا العبري: هذا هو الخطأ الفادح الذي ارتكبه القيادي في الجهاد الإسلامي خالد منصور

62f14be44c59b77c1e43c1c5

لابيد: وجهنا ضربة قاسية للجهاد الاسلامي.. وغانتس يطلب من حماس تحمل مسؤوليتها في غزة

الاتصالات الفلسطينية