الطيراوي: لن اكون في مجلس امناء جامعة الاستقلال القادم و تم سحب الحراسات من امام منزلي

رام الله / سما /

أكد رئيس مجلس أمناء جامعة الاستقلال، اللواء توفيق الطيراوي ، أنه لن يكون ضمن مجلس الأمناء القادم عقب إصدار الرئيس محمود عباس قرارا بإعادة تشكيل مجلس أمناء جامعة الاستقلال.

وحول الأسباب التي دفعت الرئيس لاتخاذ هذا القرار، قال الطيراوي "يجب سؤال السيد الرئيس عن ذلك".

و تم سحب الحراسات من اللواء توفيق الطيراوي نهاية الأسبوع الماضي.

وقال الطيراوي، في بيان صحفي، قبل يومين: "كنت وما زلت على الدوام فخوراً بأخوتي في اللجنة المركزية، وفي القيادة وفي الحركة وفي فصائل العمل الوطني ومدافعاً عنهم في كل محفل حتى لو اختلفت في الرأي معهم، وإنني أحتفظ برسائل مسجلة لدي من مشبوهين وخفافيش ليل مفادها أنهم سيعملون على تشويه علاقتي بإخوة لي في اللجنة المركزية وتحديداً أخي جبريل الرجوب وأخي محمود العالول وأخي عزام الأحمد وأخي حسين الشيخ".

وقال اللواء توفيق الطيراوي لـ"العربي الجديد": "نعم تم سحب الحراسات من أمام منزلي في رام الله، ولا أعرف السبب".

وتابع الطيراوي: "لن أكون في مجلس الأمناء القادم، كيف بعد إقالتي من رئاسة مجلس الأمناء سأقبل أن أكون في المجلس القادم!!".

وفي سؤال هل هذه الإقالة مسببة؟ أجاب الطيراوي: "لا أعرف شيئا عن هذا الأمر.. سمعت عن هذا الأمر في الإعلام ولن أعلق". وتابع الطيراوي: "تعليقي على قرار الرئيس سيكون بعد يومين أو ثلاثة".