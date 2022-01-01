السيسي لـ"لابيد": يجب اتخاذ خطوات فورية لتحسين الوضع المعيشي في غزة

القاهرة/سما/

تلقى رئيس جمهورية مصر العربية عبد الفتاح السيسي، مساء اليوم الإثنين، اتصالا هاتفيا من رئيس الوزراء الإسرائيلي يائير لابيد .

وقال الرئيس السيسي إن مصر قامت بجهود ومساعٍ حثيثة ومركزة لاحتواء الموقف الميداني، والحيلولة دون امتداد نطاق المواجهة وزيادة الأعمال العسكرية، ومن ثم هناك أهمية بالغة للبناء على التهدئة الحالية وقطع الطريق على أي محاولة لتوتر الأوضاع سواء بالضفة الغربية أو قطاع غزة، واتخاذ خطوات فورية لتحسين الوضع المعيشي في القطاع للتخفيف من الظروف المتدهورة به، والإسراع في تحسين العلاقات الاقتصادية مع السلطة الوطنية الفلسطينية، ودعم الرئيس محمود عباس.

وأكد الرئيس السيسي أن مصر تتطلع لتجديد الأمل لدى الشعب الفلسطيني في تحقيق السلام المنشود والحصول على حقوقه المشروعة وفق المرجعيات الدولية، وهو ما يفرض حتمية إنهاء دائرة العنف والتصعيد المتكرر سعيا لفتح الباب أمام فرص وجهود التسوية وتحقيق الاستقرار والهدوء، تمهيدا لإطلاق عملية السلام بين الشعبين الفلسطيني والإسرائيلي، التي من شأنها تغيير واقع المنطقة بأسرها.

بدوره، عبر رئيس الوزراء الإسرائيلي، خلال الاتصال، عن بالغ التقدير لدور الوساطة الناجحة التى قامت بها مصر خلال الأيام الماضية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي للتوصل لوقف سريع لإطلاق النار، وتثبيت وإعادة الهدوء في قطاع غزة، وهو ما يرسخ دور مصر كركيزة أساسية لاستقرار منطقة الشرق الأوسط.



