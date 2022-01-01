واللا العبري: فتح المعابر مع غزة الساعة 9 صباحاً

القدس المحتلة/سما/

أفادت وسائل اعلام اسرائيلية،اليوم الاثنين، بفتح المعابرمع قطاع غزة الساعة التاسعة صباحا.

ووفق موقع واللا العبري "قال الناطق باسم جيش الاحتلال الاسرائيلي ران كوخاف، انه من المتوقع أن تفتح المعابر من غزة إلى إسرائيل لمرور العمال والوقود والبضائع الساعة التاسعة صباحا.

من جانبه قالت اللجنة الرئاسية لتنسيق البضائع في قطاع غزة "إسرائيل أبلغتنا بإعادة فتح معبر كرم أبو سالم جزئيا صباح اليوم.

وأبقى الجيش الإسرائيلي على التقييدات والتعليمات المتعلقة بحالة الطوارئ التي سبقت العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، وذلك على الرغم من دخول اتفاق وقف النار بين إسرائيل والجهاد الإسلامي حيز التنفيذ، فيما سيتم صباح اليوم الإثنين فتح المعابر مع قطاع غزة.

وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن الجيش أصدر تعليماته لقيادة الجبهة الداخلية بالإبقاء على التعليمات والتقييدات في جنوبي البلاد ومستوطنات "غلاف غزة"، وقرب حدود قطاع غزة، التي أعلن عنها خلال حالة الطوارئ، وذلك على الرغم من تخفيف بعض القيود في بعض المناطق.

ونقلت الإذاعة الإسرائيلية الرسمية "كان" عن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي قوله "سيتم الإبقاء على بعض التقييدات في الجنوب، وسيتم العودة بشكل تدريجي إلى الحياة الطبيعية، ورفع متدرج للتقييدات، وإزالة الحواجز، كما سيتم صباح اليوم فتح المعابر مع قطاع غزة".

وسيسمح الجيش ​​برفع بعض الحواجز التي أقيمت قبل بدء العملية العسكرية ضد الجهاد الإسلامي في غزة، وكذلك إعادة فتح بعض الطرقات التي أغلقت أمام حركة المرور في "غلاف غزة"، وذلك بناء على تقييم الوضع.

وفي تلخيص أولي للعدوان الإسرائيلي على غزة، قال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي للإعلام العربي أفيخاي أدرعي "ستبدأ عملية العودة إلى الروتين في الساعات المقبلة، كما ستعود المعابر مع القطاع للعمل وفق ما سبق عملية الفجر الصادق".

وأضاف المتحدث العسكري في بيانه الذي أصدره صباح اليوم الإثنين "قوات الدفاع الجوي ستبقى في حالة جهوزية دون تغيير في الساعات والأيام المقبلة".

وأوضح أن العملية العسكرية على قطاع غزة استغرقت 66 ساعة، حيث زعم أن الجيش الإسرائيلي حقق معظم أهدافها، وذلك عبر استهداف القيادة العليا للجهاد الاسلامي في قطاع غزة ومواقع ومصالح الحركة بالإضافة إلى الجماعات المسلحة.