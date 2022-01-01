غزة/سما/

أفادت وزارة الصحة ، مساء الأحد، أن حصيلة العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، 44 شهيدا بينهم 15 طفلا و4 سيدات وإصابة 360 آخرين.

وكان قوات الاحتلال قد بدأت عدوانها على قطاع غزة، عصر الجمعة الماضية بعد استهداف شقق سكنية في برج فلسطين بشارع الشهداء غرب مدينة غزة، واستهداف عدد من المراصد التابعة للمقاومة ما أسفر عن ارتقاء عدد من الشهداء، أبرزهم قائد المنطقة الشمالية لسرايا القدس تيسير الجعبري.

وواصل الاحتلال شن غاراته على قطاع غزة، من خلال استهداف مواقع تابعة للمقاومة، وزاد من تغوله باستهداف منازل المواطنين الآمنين، والتي كان آخرها استهداف منزل لعائلة المدلل في مدينة رفح جنوب القطاع.

وردا على العدوان الإسرائيلي على القطاع، أمطرت المقاومة الفلسطينية مستوطنات الغلاف والمدن الفلسطينية المحتلة بوابل من الصواريخ، أسفرت عن إصابة عشرات المستوطنين.

ومساء الأحد، وبرعاية مصرية أُعلن عن التوصل لوقف إطلاق نار يدخل حيز التنفيذ الساعة 11:30 من ليلة الأحد، يتعهد فيه الجانب المصري بمتابعة ملف الاسيرين بسام السعدي وخليل عواودة، على أن ينقل الأخير للعلاج في المستشفيات، وأن يعمل الجانب المصري على الزام الاحتلال بإطلاق سراح السعدي خلال أسبوع.