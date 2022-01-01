سرايا القدس: سنواصل معركتنا المفتوحة مع الاحتلال دون كلل أو تراجع

غزة/سما/

أكد الناطق الرسمي باسم سرايا القدس أبو حمزة، أن المعركة مع الاحتلال لا تزال مفتوحة وسيواصل مجاهدو السرايا خوضها دون كلل أو تراجع.

وقال أبو حمزة في تصريح صحفي عقب الإعلان عن توصل لاتفاق النار الليلة، إن سبعة أيام مضت أربعة منها وقف خلالها جيش العدو ومعه أكثر من اثني مليون من قطعان المستوطنين على أصابع أقدامهم.

وأضاف: "قادة العدو والمستوطنون وقفوا يتحسسون أعلاهم وأسفلهم وما حولهم أمام رعب استنفار مقاتلينا في سرايا القدس بالوحدات القتالية المختلفة".

وبين أبو حمزة:" سبعة أيام استطعنا في سرايا القدس في معركة الاستنفار، عبر عملية "وحدة الساحات" ودماء القادة الشهداء "تيسير الجعبري" و"خالد منصور" ومعهم ثلة القادة الميدانيين والمجاهدين والأبطال من أبناء شعبنا المجاهد الأبي، إثبات الحق الفلسطيني بالكرامة والحرية".

وأشار إلى أن السرايا استطاعت أن تجسد أسمى معاني الانتماء لفلسطين الجغرافيا الواحدة، بعيداً عن مشاريع الفصل والعزل والتفرد، وكذلك الوقوف إلى جانب عدالة قضية أسرانا الأحرار.

وتابع:" بعد هذا العطاء الكبير الذي كان مهره الدم والجهاد، حققنا فيه إنجازات توازي ما حققناه في سيف القدس". وأوضح أبو حمزة:" منذ اللحظة الأولى التي استنفرنا فيها مجاهدينا للرد على العدوان الذي جرى على الشيخ القائد بسام السعدي وعائلته، لم ينقطع عنا سيل الوساطات التي تطالبنا بالتراجع عن وقوفنا إلى جانب كرامة الإنسان الفلسطيني وحياة أسرانا الأبطال المضربين عن الطعام".

وأردف:" سنواصل معركتنا المفتوحة مع عدونا دون كلل أو تراجع وسنحفظ وصايا الشهداء المجاهدين والقادة، وستكون دماؤهم وقوداً ودافعاً لمواصلة دربنا الذي نتشرف به وبالانتماء إليه".

وأكد أبو حمزة استمرار الجهاد والقتال في أي زمان ومكان يتطلب منه أن يكون حاضرين فيه. ووجه التحية للشعب الفلسطيني والأمة العربية ولأحرار العالم، مضيفا:"هذا عهدنا بأن نظل الدرع الحامي لشعبنا والمدافعين عنه، وقرارنا كما ترجمناه سابقاً هو معادلة "وإن عدتم عدنا".