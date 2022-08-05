  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

غانتس :لن نسمح للجهاد الاسلامي بربط الاوضاع بالضفة مع غزة واضعافها يصب في مصلحة السلام

السبت 06 أغسطس 2022 09:07 ص / بتوقيت القدس +2GMT
غانتس :لن نسمح للجهاد الاسلامي بربط الاوضاع بالضفة مع غزة واضعافها يصب في مصلحة السلام



القدس المحتلة / سما /

قالت اذاعة الجيش الاسرائيلي ان وزير الامن بني غانتس ابلغ اطرافا اقيلمية ودولية بان هدف العملية الاسرائيلية في غزة هو ضرب منظومة الجهاد الاسلامي في قطاع غزة بالتوازي مع الضربات التي توجهها الاجهزة الامنية الاسرائيلية للحركة وذراعها العسكري في الضفة الغربية.

واضاف غانتس لنظرائه بان اسرائيل لن تسمح بربط الجهاد الاسلامي للاحداث بالضفة مع غزة التي بدأت تشهد انفراجا وهدوءا خلال الاشهر الماضية وحالة غير مسبوقة من الهدوء .

وزعم غانتس بان جيشه يحاول عدم اصابة مدنيين في المعركة المفتوحة مع الجهاد الاسلامي مؤكدا ان اضعاف تلك الحركة سيصب في مصلحة السلام والامن وسكان غزة .

الأكثر قراءة اليوم

10 شهداء و 79 اصابة في غارات اسرائيلية على قطاع غزة بينهم القائد العام لسرايا القدس

من هو القيادي تيسير الجعبري الذي اغتالته "اسرائيل" ؟

غانتس مهددا حماس والجهاد الإسلامي: إن وقتكم محدود..

صفع إسرائيل وأثلج صدور المسلمين.. ما هو الدعاء الذي أغضب الاحتلال من خطيب المسجد الحرام؟

لابيد وغانتس يتحدثان عن الهدف من العملية العسكرية في غزة

استأجرته أميركا .. معلومة غير متوقعة عن بيت الظواهري

بالصور: متابعة حية للعدوان المتواصل على قطاع غزة

الأخبار الرئيسية

شهيد في خانيونس وسرايا القدس تقصف مستوطنات "غلاف غزة" وعسقلان صباح اليوم

حرب

صحيفة تكشف عن تفاصيل الخديعة الإسرائيلية التي تعرض لها الجهاد الإسلامي

يديعوت: 24 هدفاً و16 طناً من الأسلحة في اليوم الأول للعدوان على غزة

المقاومة تواصل قصف المستوطنات والاحتلال يواصل عدوانه

photo_2022-08-05_22-33-05 (4)

مصر: نجري اتصالات مكثفة لاحتواء الوضع في غزة

الاتصالات الفلسطينية