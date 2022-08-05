غانتس :لن نسمح للجهاد الاسلامي بربط الاوضاع بالضفة مع غزة واضعافها يصب في مصلحة السلام

القدس المحتلة / سما /

قالت اذاعة الجيش الاسرائيلي ان وزير الامن بني غانتس ابلغ اطرافا اقيلمية ودولية بان هدف العملية الاسرائيلية في غزة هو ضرب منظومة الجهاد الاسلامي في قطاع غزة بالتوازي مع الضربات التي توجهها الاجهزة الامنية الاسرائيلية للحركة وذراعها العسكري في الضفة الغربية.

واضاف غانتس لنظرائه بان اسرائيل لن تسمح بربط الجهاد الاسلامي للاحداث بالضفة مع غزة التي بدأت تشهد انفراجا وهدوءا خلال الاشهر الماضية وحالة غير مسبوقة من الهدوء .

وزعم غانتس بان جيشه يحاول عدم اصابة مدنيين في المعركة المفتوحة مع الجهاد الاسلامي مؤكدا ان اضعاف تلك الحركة سيصب في مصلحة السلام والامن وسكان غزة .