الأسير محمد نوارة يواصل إضرابه عن الطعام منذ 12 يومًا لإنهاء عزله

القدس المحتلة / سما /

يواصل الأسير محمد نوارة من رام الله، إضرابه عن الطعام منذ 12 يومًا، رفضًا لعزله الانفرادي المستمر منذ 12 شهرًا، ونكث الاحتلال بوعوده بإنهاء عزله.



وقال مسؤول الدائرة القانونية في هيئة شؤون الأسرى والمحررين المحامي جميل سعادة "إن الأسير نوارة تم وعده بإنهاء عزله منذ مطلع الشهر الماضي، بضغط من قيادة الحركة الأسيرة على إدارة سجون الاحتلال، لكن لم تلتزم إدارة السجون بذلك الوعد"، مشيرًا إلى أن عزل الأسير نوارة يأتي في سياق العقوبات التي يتعرض لها الأسرى.



وكان نادي الأسير الفلسطيني أكد في بيان صحافي سابق، أن الأسير نوارة نُقل مؤخراً إلى عزل سجن "هداريم"، وهو معتقل منذ عام 2001، ومحكوم بالسجن المؤبد مدى الحياة، علماً أنه خاض عدة إضرابات منذ العام الماضي، رفضاً لعزله المستمر.