  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

الأسير محمد نوارة يواصل إضرابه عن الطعام منذ 12 يومًا لإنهاء عزله

السبت 06 أغسطس 2022 07:17 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الأسير محمد نوارة يواصل إضرابه عن الطعام منذ 12 يومًا لإنهاء عزله



القدس المحتلة / سما /

يواصل الأسير محمد نوارة من رام الله، إضرابه عن الطعام منذ 12 يومًا، رفضًا لعزله الانفرادي المستمر منذ 12 شهرًا، ونكث الاحتلال بوعوده بإنهاء عزله.


وقال مسؤول الدائرة القانونية في هيئة شؤون الأسرى والمحررين المحامي جميل سعادة "إن الأسير نوارة تم وعده بإنهاء عزله منذ مطلع الشهر الماضي، بضغط من قيادة الحركة الأسيرة على إدارة سجون الاحتلال، لكن لم تلتزم إدارة السجون بذلك الوعد"، مشيرًا إلى أن عزل الأسير نوارة يأتي في سياق العقوبات التي يتعرض لها الأسرى.


وكان نادي الأسير الفلسطيني أكد في بيان صحافي سابق، أن الأسير نوارة نُقل مؤخراً إلى عزل سجن "هداريم"، وهو معتقل منذ عام 2001، ومحكوم بالسجن المؤبد مدى الحياة، علماً أنه خاض عدة إضرابات منذ العام الماضي، رفضاً لعزله المستمر.

الأكثر قراءة اليوم

10 شهداء و 79 اصابة في غارات اسرائيلية على قطاع غزة بينهم القائد العام لسرايا القدس

من هو القيادي تيسير الجعبري الذي اغتالته "اسرائيل" ؟

غانتس مهددا حماس والجهاد الإسلامي: إن وقتكم محدود..

صفع إسرائيل وأثلج صدور المسلمين.. ما هو الدعاء الذي أغضب الاحتلال من خطيب المسجد الحرام؟

لابيد وغانتس يتحدثان عن الهدف من العملية العسكرية في غزة

بالصور: متابعة حية للعدوان المتواصل على قطاع غزة

استأجرته أميركا .. معلومة غير متوقعة عن بيت الظواهري

الأخبار الرئيسية

العدوان يتواصل ..سرايا القدس تقصف مستوطنات "غلاف غزة" صباح اليوم

يديعوت: 24 هدفاً و16 طناً من الأسلحة في اليوم الأول للعدوان على غزة

المقاومة تواصل قصف المستوطنات والاحتلال يواصل عدوانه

photo_2022-08-05_22-33-05 (4)

مصر: نجري اتصالات مكثفة لاحتواء الوضع في غزة

محدث: تجدد قصف سرايا القدس لتل أبيب وعسقلان ومستوطنات غلاف غزة

الاتصالات الفلسطينية