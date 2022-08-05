يديعوت: 24 هدفاً و16 طناً من الأسلحة في اليوم الأول للعدوان على غزة

القدس المحتلة/سما/

قالت صحيفة "يديعوت أحرونوت" على موقعها الليلة، إن اليوم الأول من العدوان الإسرائيلي الجديد على قطاع غزة، الذي انطلق في الرابعة و16 دقيقة، من بعد ظهر أمس الجمعة، باغتيال القيادي في الجهاد الإسلامي تيسير الجعبري، حقق استهداف 14 هدفاً لـ"الجهاد الإسلامي"، مع قذف 16 طناً من المقذوفات والقنابل على مواقع وأهداف للحركة.

وادعى الموقع أن المنظومة الأمنية الإسرائيلية تدرك أنها حققت الهدف الأولي من هذا العدوان، في اليوم الأول والذي تمثل بمنع "الجهاد الإسلامي" من تنفيذ عملية ضد مدرعات إسرائيلية على امتداد الحدود، كان "الجهاد" قد خطط لها في الأسابيع الماضية، بحسب الزعم الإسرائيلي.

ورغم ذلك، أضاف الموقع أن تقديرات الاحتلال تشير إلى وجود خلايا أخرى لـ"الجهاد"، انتشرت على امتداد الحدود بحثاً عن هدف إسرائيلي لضربه.



وأشار الموقع إلى أن الجيش الإسرائيلي استخدم الطائرات الحربية والمدفعية الأرضية لضرب 24 هدفاً، مع استخدام المسيرات الهجومية أيضاً، التي "تطارد وتتعقب خلايا للجهاد الإسلامي وتمكنت من ضرب أربع من هذه الخلايا بعد إطلاق الجهاد الإسلامي رشقة من الصواريخ باتجاه منطقة تل أبيب".

وبحسب الموقع الإسرائيلي؛ فإن منظومة "القبة الحديدية" تمكنت من اعتراض أهدافها بنسبة نجاح تصل لـ90%.