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وزير الدفاع الأمريكي يطلب من غانتس التحقيق في سقوط ضحايا مدنيين في غزة

السبت 06 أغسطس 2022 05:12 ص / بتوقيت القدس +2GMT
وزير الدفاع الأمريكي يطلب من غانتس التحقيق في سقوط ضحايا مدنيين في غزة



واشنطن/سما/

طلب وزير الدفاع الأمريكي حث لويد أوستن من نظيره الإسرائيلي بيني غانتس اتخاذ خطوات لتهدئة الموقف بين "إسرائيل" وفصائل المقاومة الفلسطينية في غزة.

وقالت وزارة الدفاع الأمريكية في بيان إن أوستن أعرب لغانتس عن قلقه بشأن التقارير المتعلقة بسقوط ضحايا بين المدنيين الفلسطينيين في الغارات الإسرائيلية.

ودعا أوستن إلى إجراء تحقيق في الوقت المناسب بشأن سقوط مدنيين جراء الغارات الإسرائيلية.

لكن وزير الدفاع الأمريكي شدد "على حق إسرائيل في الدفاع عن النفس والتزام الولايات المتحدة الدائم بأمن إسرائيل"، بحسب بيان البنتاغون.

وشنت اسرائيل سلسلة غارات مساء الجمعة على قطاع غزة ادت إلى مقتل 10 فلسطينيين بينهم القيادي البارز في سرايا القدس تيسير الجعبري وطفلة لم تتجاوز السنوات الخمس من عمرها.

#وزير الدفاع الامريكي #بيني غانتس

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