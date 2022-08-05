أبو تريكة يهاجم التطبيع مع "إسرائيل" بعد قصف غزة

الدوحة/سما/

تفاعل نجم الكرة المصرية السابق محمد أبو تريكة مع القصف الإسرائيلي الذي يتعرض له قطاع غزة، منتقداً معاهدات واتفاقيات التطبيع لبعض الدول العربية مع إسرائيل.

وشهد يوم الجمعة 5 أغسطس/آب 2022 قصفاً إسرائيلياً لقطاع غزة، استهدف شقة سكنية وعدداً من المناطق، أدى لاستشهاد 10 مواطنين فلسطينيين، بينهم طفلة تبلغ من العمر 5 سنوات، وسيدة عمرها 21 عاماً.

أبو تريكة يهاجم التطبيع مع إسرائيل

وعلّق محمد أبو تريكة عبر حسابه في موقع "تويتر" متسائلاً: "ماذا قدمت المعاهدات والاتفاقيات وموجة التطبيع القبيحة مع كيان صهيوني قاتل ومُحتل سوى مزيد من الشهداء والهوان وخضوع لا يوجد مبرر له".

وأضاف: "هذا الاحتلال لن يردعه سوى القوة والمقاومة حتى يرحل من كل شبر من فلسطين".

وأردف: "هل نرى مواقف من العالم كما فعلوا ضد روسيا؟ أشك في هذا، فالصمت سيكون ردهم".

ودأب أبو تريكة على التعبير عن دعمه للقضية الفلسطينية، سواء عبر حساباته في مواقع التواصل الاجتماعي، أو خلال ظهوره في استوديوهات قنوات beIN SPORTS لتحليل المباريات.

وكان أبو تريكة طالب في شهر فبراير/شباط الماضي، الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، بفرض عقوبات على إسرائيل، على غرار القرارات التي اتخذها "فيفا" ونظيره الأوروبي "يويفا" ضد روسيا وأنديتها.

وانتقد أبو تريكة "تساهل" فيفا مع إسرائيل، واتهم الاتحاد الدولي لكرة القدم بازدواجية المعايير، بقوله "يكيل بمكيالين".

وعلق أبو تريكة على قرار "فيفا" و"يويفا" عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، وكتب: "قرار منع الأندية الروسية والمنتخبات من المشاركة في كافة البطولات لازم يكون معه منع مشاركة الأندية والمنتخبات التابعة للكيان الصهيوني".

وأوضح أبو تريكة: "لأنه محتل ويقتل الأطفال والنساء في فلسطين منذ سنين، ولكنكم تكيلون بمكيالين"، وأشار في تغريدته إلى حساب الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" باللغة العربية.

مواقف داعمة من أبو تريكة لفلسطين

وسبق لأبو تريكة، المحلل الفني الحالي في شبكة قنوات beIN Sports، أن عبّر عن دعمه للفلسطينيين وتحديداً في غزة خلال مباراة عام 2008، في لقطة شهيرة خلال بطولة كأس الأمم الإفريقية، تعرض وقتها لعقوبة من "الكاف".

ففي مباراة مصر أمام السودان، أحرز أبو تريكة هدفاً، وأثناء احتفاله كشف عن قميص داخلي كان يلبسه تحت قميص المنتخب، كُتب عليه: "تعاطفاً مع غزة".

كما وجه أبو تريكة تحية للشعب الفلسطيني في مايو/أيار 2021، على خلفية الاعتداءات الإسرائيلية على الفلسطينيين في القدس المحتلة وحي الشيخ جراح.

وقال أبو تريكة عبر قناة beIN Sports في ذلك الوقت، الذي تصادف مع شهر رمضان المبارك: "تحية كبيرة لأهلنا في القدس، وأهلنا في فلسطين، ربنا سبحانه وتعالى ينصرهم ويثبتهم، ويعين من أعانهم، ويخذل من خذلهم".

وأضاف: "هم يحتاجون الدعاء، ونحن نحتاج دعاءهم، هم شرف الأمة، ربنا يثبتهم وينصرهم على الاحتلال الإسرائيلي".