  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

غانتس يوجه رسالة لحماس عبر مصر: هدف ضربات غزة حركة الجهاد الإسلامي فقط

السبت 06 أغسطس 2022 02:56 ص / بتوقيت القدس +2GMT
غانتس يوجه رسالة لحماس عبر مصر: هدف ضربات غزة حركة الجهاد الإسلامي فقط



القدس المحتلة/سما/

قال وزير جيش الاحتلال الإسرائيلي بيني غانتس إن "إسرائيل" أبلغت حركة حماس بأنها لا تسعى إلى تصعيد أوسع وأن العملية الحالية تقتصر على أهداف لحركة الجهاد الإسلامي.

وتابع غانتس في أعقاب اجتماع للحكومة الإسرائيلية إن "الرسالة التي نقلناها إلى حماس عبر المصريين بأن نطاق المعركة والعمليات سيعتمد على رد الجهاد الإسلامي".

وقال إن "عمليات الجيش ستتركز ضد الجهاد الإسلامي، في المقابل تم الموافقة على دخول شاحنات وقود عبر معبر كرم أبو سالم".

بدوره، قال رئيس الوزراء الإسرائيلي يائير لابيد إن حكومته: "لديها سياسة عدم التسامح مطلقا مع أي محاولة هجوم -من أي نوع - من غزة تجاه الأراضي الإسرائيلية".

وقال في أول تصريح بعد أطلاق العملية العسكرية على غزة مساء الجمعة إنه "مهما استغرق الأمر، سنقضي على التهديد الذي يواجه مواطنينا".

وأكد لابيد على أنه "لن نقبل أي إنذار بخصوص عمليات الجيش وقوات الأمن - بما في ذلك على الجبهات الأخرى. وسيتم اعتقال كل من يجب اعتقالهم. وأي محاولة لإلحاق الأذى بالمدنيين أو الجنود ستتلقى ردا قاسيا".

#حماس

الأكثر قراءة اليوم

10 شهداء و 79 اصابة في غارات اسرائيلية على قطاع غزة بينهم القائد العام لسرايا القدس

من هو القيادي تيسير الجعبري الذي اغتالته "اسرائيل" ؟

غانتس مهددا حماس والجهاد الإسلامي: إن وقتكم محدود..

صفع إسرائيل وأثلج صدور المسلمين.. ما هو الدعاء الذي أغضب الاحتلال من خطيب المسجد الحرام؟

انخفاض في سعر صرف الدولار

لابيد وغانتس يتحدثان عن الهدف من العملية العسكرية في غزة

استأجرته أميركا .. معلومة غير متوقعة عن بيت الظواهري

الأخبار الرئيسية

المقاومة تواصل قصف المستوطنات والاحتلال يواصل عدوانه

photo_2022-08-05_22-33-05 (4)

مصر: نجري اتصالات مكثفة لاحتواء الوضع في غزة

محدث: تجدد قصف سرايا القدس لتل أبيب وعسقلان ومستوطنات غلاف غزة

العدوان على غزة

بالصور: متابعة حية للعدوان المتواصل على قطاع غزة

photo_2022-08-05_14-26-36 (2)

10 شهداء و 79 اصابة في غارات اسرائيلية على قطاع غزة بينهم القائد العام لسرايا القدس

الاتصالات الفلسطينية