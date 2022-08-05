المقاومة تواصل قصف المستوطنات والاحتلال يواصل عدوانه

غزة/سما/

أطلقت المقاومة الفلسطينية، فجر اليوم السبت، رشقات صاروخية مكثفة تجاه مدن ومستوطنات الاحتلال الإسرائيلي.

وبحسب مواقع عبرية، فإن صفارات الإنذار دوت في مختلف المدن والمستوطنات الإسرائيلية ومنها مناطق جنوب تل أبيب.

وحاولت القبة الحديدية التصدي لصواريخ المقاومة الفلسطينية.

ووفقًا لمصادر عسكرية إسرائيلية، فإنه تم إطلاق نحو 100 صاروخ تجاه مختلف المناطق، وأن القبة الحديدية تصدت لعدد كبير منها، بحسب زعمها.

وشنت قوات الاحتلال فور إطلاق الصواريخ، سلسلة غارات طالت مواقع وأراضٍ زراعية وأخرى فارغة في مناطق متفرقة من القطاع.

أصيب نحو 6 مواطنين، الليلة، خلال قصف طائرات الاحتلال الإسرائيلي منزل في مخيم جباليا شمال قطاع غزة، ومنطقة أخرى جنوب دير البلح وسط القطاع.

وأفاد مصادر محلية بأن 6 مواطنين أصيبوا وتم نقلهم إلى مجمع الشفاء الطبي، ومستشفى الأندونيسي في بلدة بيت لاهيا شمال القطاع، جراء عدة غارات نفذتها طائرات الاحتلال جنوب وشرق وشمال مدينة غزة.

وأضاف أنه كما تجدد القصف الإسرائيلي غرب خان يونس.



وأفادت أن طائرات حربية شنت سلسلة غارات على شارع صلاح الدين وسط غزة، إضافة لقصف جنوب غرب بلدة القرارة شمال خان يونس.

و أعلن جيش الاحتلال الاسرائيلي أن الطائرات الحربية أغارت على مواقع لحركة الجهاد الإسلامي في قطاع غزة .

ولفت المتحدث إلى أن ضربات الجيش الإسرائيلي تتواصل على مواقع حركة الجهاد الإسلامي، حيث تم استهداف موقع لإنتاج مواد تستخدم لتصنيع قذائف صاروخية تابعة للجهاد الإسلامي، كما تم استهداف مواقع لتصنيع قذائف الهاون.

وقال إن جيشه يواصل ضرب أهداف للجهاد الإسلامي في أنحاء قطاع غزة.

فيما أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية عن استشهاد 10 مواطنين و اصابة79 بجراح مختلفة حصيلة العدوان الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة.