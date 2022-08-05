مصر: نجري اتصالات مكثفة لاحتواء الوضع في غزة

القاهرة/سما/

أعلنت وزارة الخارجية المصرية أن القاهرة تجري اتصالات مكثفة بغية احتواء الوضع في غزة.

وقال بيان صادر عن الوزارة أن مصر تريد احتواء الوضع في غزة والعمل على التهدئة والحفاظ على الأرواح والممتلكات.

من جهتها نقلت قناة إكسترا نيوز عن مصادر مسؤولة قولها إن هناك اتصالات مصرية مكثفة مع الجانب الفلسطيني والإسرائيلي لوقف التصعيد فى قطاع غزة، والعودة للتهدئة.

وأشارت المصادر إلى إن "جهود الوساطة المصرية لن تتوقف، وتركز على وقف التصعيد في القطاع، في أعقاب القصف الذى شهده القطاع".

وأوضح أن "مصر تمارس دورها القيادي التقليدي في الأزمات ولا تقبل المزايدات، وهدفها استمرار الهدنة واستقرار المنطقة وحماية مقدرات السلام".