شهد برمدا تفكر باللجوء للقضاء "رح أخرب بيتكم"

وكالات / سما /

كشفت الفنانة السورية ​شهد برمدا​ ان إحدى صفحات مواقع التواصل الاجتماعي تنتحل هويتها مستغلة اسمها وشهرتها من أجل التسويق لمنتجات تجميلية.

وكتبت شهد برمدا عبر حسابها: "في صفحة اخده فيديو من عندي وعم تبيع منتجات مقلدة باسمي لو سمحتوا انتبهوا أنا مالي أي علاقة فيهن".



وهددت الفنانة السورية القيمين على هذه الصفحة باللجوء للقضاء حيث قالت: "اي بوست تاني بينزل باسمي رح ارفع دعوى عليكن ونخربلكن بيتكن وشغلكن".



وكانت شهد برمدا احتفلت بزفافها في الخامس من شباط / فبراير الفائت، وشهد الحفل حضور عدد كبير من المشاهير، بينهم المخرج ​سيف الدين السبيعي​، والفنانة ​نورا رحال​، والفنانة ​نانسي زعبلاوي​ وغيرهم، بينما أحيا الحفل الفنان السوري ​ناصيف زيتون​.