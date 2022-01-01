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شهد برمدا تفكر باللجوء للقضاء "رح أخرب بيتكم"

الخميس 04 أغسطس 2022 01:53 م / بتوقيت القدس +2GMT
شهد برمدا تفكر باللجوء للقضاء "رح أخرب بيتكم"



وكالات / سما /

كشفت الفنانة السورية ​شهد برمدا​ ان إحدى صفحات مواقع التواصل الاجتماعي تنتحل هويتها مستغلة اسمها وشهرتها من أجل التسويق لمنتجات تجميلية.

وكتبت شهد برمدا عبر حسابها: "في صفحة اخده فيديو من عندي وعم تبيع منتجات مقلدة باسمي لو سمحتوا انتبهوا أنا مالي أي علاقة فيهن".


وهددت الفنانة السورية القيمين على هذه الصفحة باللجوء للقضاء حيث قالت: "اي بوست تاني بينزل باسمي رح ارفع دعوى عليكن ونخربلكن بيتكن وشغلكن".


وكانت شهد برمدا احتفلت بزفافها في الخامس من شباط / فبراير الفائت، وشهد الحفل حضور عدد كبير من المشاهير، بينهم المخرج ​سيف الدين السبيعي​، والفنانة ​نورا رحال​، والفنانة ​نانسي زعبلاوي​ وغيرهم، بينما أحيا الحفل الفنان السوري ​ناصيف زيتون​.

#شهد برمدا

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