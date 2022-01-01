شهد برمدا تفكر باللجوء للقضاء "رح أخرب بيتكم"

وكالات / سما /
كشفت الفنانة السورية شهد برمدا ان إحدى صفحات مواقع التواصل الاجتماعي تنتحل هويتها مستغلة اسمها وشهرتها من أجل التسويق لمنتجات تجميلية.
وكتبت شهد برمدا عبر حسابها: "في صفحة اخده فيديو من عندي وعم تبيع منتجات مقلدة باسمي لو سمحتوا انتبهوا أنا مالي أي علاقة فيهن".
وهددت الفنانة السورية القيمين على هذه الصفحة باللجوء للقضاء حيث قالت: "اي بوست تاني بينزل باسمي رح ارفع دعوى عليكن ونخربلكن بيتكن وشغلكن".
وكانت شهد برمدا احتفلت بزفافها في الخامس من شباط / فبراير الفائت، وشهد الحفل حضور عدد كبير من المشاهير، بينهم المخرج سيف الدين السبيعي، والفنانة نورا رحال، والفنانة نانسي زعبلاوي وغيرهم، بينما أحيا الحفل الفنان السوري ناصيف زيتون.