قناة عبرية: جيش الاحتلال غطّى قطاع غزة بطائرات مسيّرة مسلحة لهذا السبب ..

غزة/ سما /

قالت وسائل إعلام عبرية، اليوم الخميس، إن سلاح الجو الاسرائيلي، غطّى قطاع غزة بطائرات مسيّرة مسلحة، في محاولة للبحث عن فرصة لـ "استهداف خلايا مضادات الدروع".

وذكرت هيئة البث الإسرائيلية (مكان)، بأن حالة التأهب في المنطقة المحاذية لقطاع غزة، تستمر اليوم، بحيث يبقى العديد من المحاور والطرق مغلقاً امام حركة السير.

كما لن تستأنف حركة القطارات بين اشكلون واسدود، وفق ما قرره المجلس الوزاري للشؤون السياسية والأمنية (كابينت)، في ختام جلسة لتقييم الأوضاع الأمنية مساء امس.

كما أغلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، ولليوم الثالث على التوالي، معبر كرم أبو سالم التجاري جنوب قطاع غزة.

وأفادت اللجنة الرئاسية لتنسيق إدخال البضائع بأن الجانب الإسرائيلي أبلغها أمس الأربعاء، بقرار استمرار إغلاق معبر كرم أبو سالم الخميس.

وكانت سلطات الاحتلال أغلقت معبر كرم أبو سالم التجاري جنوبي القطاع، وحاجز بيت حانون/ إيرز المخصص للأفراد، شماله، بشكل مفاجئ.

وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية، أن الجيش الإسرائيلي، قرر مساء الأربعاء، تمديد حالة التأهب والاستنفار على حدود قطاع غزة، حتى، الخميس، قابلة لتمديد آخر وفقا لتقديرات الاستخبارات العسكرية.

وتشمل القيود المفروضة على مستوطنات "غلاف غزة"، إغلاق مناطق وطرقات متاخمة للسياج الأمني، بما في ذلك محاور زراعية وطرق تربط بين مستوطنات المنطقة، تحسبا من نيران مضادة للدبابات أو القنص ردا على اعتقال السعدي.

ووفقا القناة 14 الإسرائيلية، فإن الجيش لن يحتمل الإبقاء على حالة التأهب في "غلاف غزة" لمدة طويلة، ويدرس فرض عقوبات اقتصادية مثل منع الصيد في بحر غزة، وإغلاق المعابر.

وجاء في رسالة بعث بها الجيش إلى السكان في مستوطنات "غلاف غزة"، مساء الأربعاء، أنه وبناءً على تقييم جديد للأوضاع الأمنية تقرر تمديد حالة التأهب ليوم آخر مع إغلاق الكثير من الطرقات والمحاور التي تقع ضمن مرمى النيران التي قد تطلق من غزة.