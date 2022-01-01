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"إسرائيل" تهدد غزة..

الأربعاء 03 أغسطس 2022 11:23 م / بتوقيت القدس +2GMT
"إسرائيل" تهدد غزة..



غزة/سما/

قالت القناة 12 العبرية ،مساء اليوم الأربعاء ،أن "اسرائيل" نقلت رسالة تهديد إلى حركة "حماس" في قطاع غزة، مفادها: "إذا لم يتغير الوضع الأمني المتوتر والتهديدات من غزة في غضون يوم أو يومين، فسوف سنصعّد، وسنقوم بتنفيذ ضغط اقتصادي أولاً ثم سيتم اتخاذ إجراءات أخرى.

وأضافت القناة "يبدو أن حركة الجهاد الإسلامي تحاول خلق معادلة أن وضع المعتقلين الكبار في الضفة يؤدي إلى وضع يكون فيه سكان الجنوب رهائن،اسرائيل ليست مستعدة لذلك .

وفي السياق، يواصل جيش الاحتلال حالة التأهب القصوى على طول حدود قطاع غزة، خشيةً من عمليات انتقامية تقوم بها حركة الجهاد الإسلامي ردا على اعتقال القيادي بسام السعدي.

وبعد تقييم أمني أجري هذا المساء، قرر جيش الاحتلال مواصلة حالة التأهب والاستمرار في إغلاق الطرق والشوارع القريبة من الحدود، ومنع الحركة فيها، وهو الأمر الذي زاد من تذمر المستوطنين الذين يقطنون بتلك المناطق، ووجهوا انتقادات حادة لجيشهم.

ونصب جيش الاحتلال غرف محصنة، كما وضع سواتر من حاويات وغيرها لمنع رصد أي حركة داخل المستوطنات المحاذية لحدود القطاع.

#اسرائيل #غزة #حماس #الجهاد الاسلامي

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