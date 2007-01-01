وكالات / سما /

رغم حرص النجوم على التواجد بصفة دائمة على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" إلا أن الأرجنتيني ليونيل ميسي نجم باريس سان جيرمان كان له قرارا آخر.

ويستخدم نجوم الكرة منصات التواصل الاجتماعي عموما، و"تويتر" على وجه التحديد، في التواصل مع محبيهم فضلا عن التربح عن طريق الإعلانات وعقود الرعاية.

ويكتفي ميسي، أحد أبرز نجوم الكرة على مر العصور، بالتواجد على "فيس بوك" و"إنستجرام"، فيما يغيب عن "تويتر" رغم كونه منبرا للنجوم.

لماذا لا يملك ميسي حسابا على تويتر؟

وذكرت صحيفة "كلارين" الأرجنتينية عام 2014 أن اسم المستخدم الذي يستعين به ميسي في حساباته على منصات التواصل الاجتماعي "Leomessi" غير متاح على "تويتر"، وذلك لأنه مملوك لشخص آخر على الموقع.

وأشارت الصحيفة نقلا عن تقارير إسبانية إلى أن النجم الأرجنتيني قام برفع دعوى قضائية على الشخص المذكور، لكي يتمكن من الحصول على اسم المستخدم.

ويبدو أن ليو لم يحرز التقدم المطلوب في هذه القضية حتى الآن، حيث أن الحساب المذكور لا يزال موجودا بنفس الاسم.

جدير بالذكر أن الحساب الذي يستغل اسم ميسي موجود على المنصة منذ عام 2007، وهو مملوك لمغرد ياباني يتابعه 6942 شخص، ولا يبدو من منشوراته أنه مهتم كثيرا بكرة القدم.

وكان خورخي ميسي، والد ليو، قال في وقت سابق إن النجم الأرجنتيني "لا يريد أن يكون متواجدا على تويتر الآن".