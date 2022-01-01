لليوم الثاني على التوالي .. صور: الاحتلال يُبقي على تأهبه في غلاف غزة

القدس المحتلة / سما /

لا تزال حالة التاهب في مستوطنات غلاف غزة مستمرة لليوم الثاني على التوالي .

وقالت وسائل اعلام عبرية ان حالة التاهب تاتي خشية من قيام حركة الجهاد الاسلامي بالرد على اعتقال القيادي بسام السعدي .

وذكرت هيئة البث الإسرائيلي ("كان 11") أن أجهزة أمن الاحتلال تلقت معلومات استخباراتية، تزعم محاولة حركة "الجهاد الإسلامي" تنفيذ عملية إطلاق نيران قناصة أو استهداف مركبة إسرائيلية بصاروخ موجه مضاد للمدرعات قرب الشريط الحدودي شرقي القطاع المحاصر.

وقالت "كان 11" إن هذه المعلومات دفعت سلطات الاحتلال إلى إغلاق طرقات وفرض قيود على حركة سكان المستوطنات المحيطة بقطاع غزة.

وأبقى جيش الاحتلال الإسرائيلي على تأهب قواته قرب الشريط الحدودي مع مناطق الـ48 شرقي القطاع، رغم تخفيفه بعض القيود التي فرضها في ساعات الصباح على المستوطنات القريبة من المنطقة.

وتشمل القيود المفروضة في المستوطنات القريبة من القطاع، إغلاق مناطق وطرقات متاخمة للسياج الأمني، بما في ذلك محاور زراعية وطرق تربط بين المستوطنات في المنطقة، بالإضافة إلى إغلاق شاطئ زيكيم ووقف حركة القطارات بين عسقلان وسديروت وإغلاق معبر بيت حانون "إيرز" (الواصل بين غزة ومناطق الـ48) أمام حركة العمال الغزيين.

كما لا يزال معبر كرم ابو سالم مغلقا لليوم الثاني على التوالي ضمن حالة التاهب في غلاف غزة.