  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

لليوم الثاني على التوالي .. صور: الاحتلال يُبقي على تأهبه في غلاف غزة

الأربعاء 03 أغسطس 2022 08:50 ص / بتوقيت القدس +2GMT
لليوم الثاني على التوالي .. صور: الاحتلال يُبقي على تأهبه في غلاف غزة



القدس المحتلة / سما /

لا تزال حالة التاهب في مستوطنات غلاف غزة مستمرة لليوم الثاني على التوالي .

وقالت وسائل اعلام عبرية ان حالة التاهب تاتي خشية من قيام حركة الجهاد الاسلامي بالرد على اعتقال القيادي بسام السعدي .

وذكرت هيئة البث الإسرائيلي ("كان 11") أن أجهزة أمن الاحتلال تلقت معلومات استخباراتية، تزعم محاولة حركة "الجهاد الإسلامي" تنفيذ عملية إطلاق نيران قناصة أو استهداف مركبة إسرائيلية بصاروخ موجه مضاد للمدرعات قرب الشريط الحدودي شرقي القطاع المحاصر.

وقالت "كان 11" إن هذه المعلومات دفعت سلطات الاحتلال إلى إغلاق طرقات وفرض قيود على حركة سكان المستوطنات المحيطة بقطاع غزة.

وأبقى جيش الاحتلال الإسرائيلي على تأهب قواته قرب الشريط الحدودي مع مناطق الـ48 شرقي القطاع، رغم تخفيفه بعض القيود التي فرضها في ساعات الصباح على المستوطنات القريبة من المنطقة.

وتشمل القيود المفروضة في المستوطنات القريبة من القطاع، إغلاق مناطق وطرقات متاخمة للسياج الأمني، بما في ذلك محاور زراعية وطرق تربط بين المستوطنات في المنطقة، بالإضافة إلى إغلاق شاطئ زيكيم ووقف حركة القطارات بين عسقلان وسديروت وإغلاق معبر بيت حانون "إيرز" (الواصل بين غزة ومناطق الـ48) أمام حركة العمال الغزيين.

كما لا يزال معبر كرم ابو سالم مغلقا لليوم الثاني على التوالي ضمن حالة التاهب في غلاف غزة.

aY2sa
NARXM
q9IQF

الأكثر قراءة اليوم

شاهد : صور توثق آثار التعذيب على القيادي بسام السعدي

سحل واعتداء بعنف.. فيديو صادم يظهر وحشية الاحتلال لحظة اعتقال القيادي السعدي

يديعوت: اعتقال السعدي ضربة كبيرة للجهاد والحركة ليس لديها ما تخسره في غزة

صور : كل ما تريد معرفته عن “هيلفاير”..الظواهري : من أرقى أحياء القاهرة الى جبال كابول

قناة عبرية: لابيد تعرض للإحراج خلال جلسة التقييم الأمني بشأن الوضع في غزة

كهرباء غزة تصدر تنويهاً بخصوص تشغيل المرحلة الأولى من خدمة 2 أمبير

استدعاء محدود من جنود الاحتياط لغلاف غزة..و"الجهاد" يتجاهل اتصالات الوسطاء

الأخبار الرئيسية

Ec7gW

صحيفة تكشف عن أهم الملفات التي سيبحثها الوفد المصري بشأن غزة

جهود مصرية لمنع التصعيد في غزة.. و"اسرائيل" تقرر الاستمرار على حالة التأهب

3-49

إعلام عبري: استعدادات لسيناريو في الجنوب ورسائل اسرائيلية إلى حماس والجهاد

5

مصادر: المقاومة توسع رقعة "الاستنفار" في غزة تزامناً مع الإجراءات الإسرائيلية على الحدود

200881298

وفد من "حماس" يغادر غزة باتجاه مصر

الاتصالات الفلسطينية