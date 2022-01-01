  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

جهود مصرية لمنع التصعيد في غزة.. و"اسرائيل" تقرر الاستمرار على حالة التأهب

الثلاثاء 02 أغسطس 2022 09:33 م / بتوقيت القدس +2GMT
جهود مصرية لمنع التصعيد في غزة.. و"اسرائيل" تقرر الاستمرار على حالة التأهب



غزة/سما/

قالت مصادر فلسطينية ، اليوم الثلاثاء، ان القاهرة تجري اتصالات مع الفلسطينيين لمنع الوصول لتصعيد في قطاع غزة.

وأشارت المصادر خلال حديثها مع قناة الغد "أن القاهرة تجري اتصالات مع قيادة الجهاد الإسلامي لمنع الوصول لتصعيد في غزة.

وذكرت مصادر أخرى لقناة الميادين " ان جهود مصرية مكثفة تُبذل لاحتواء الموقف المتأزم في غزة والضفة عقب اعتقال القيادي في الجهاد الإسلامي بسام السعدي.

و أنهى جيش الاحتلال الاسرائيلي، تقييما للوضع على حدود غزة ،وذكرت اذاعة جيش الاحتلال أنه "في نهاية تقييم للوضع في الجيش، تقرر الإبقاء على حالة التأهب والاستمرار في نصب الحواجز وإغلاق الطرق في غلاف غزة".


وجاء في نهاية التقييم: "يطلب من المستوطنين البقاء على يقظة وتجنب التواجد في أماكن مكشوفة - الدراسة سيسمح بها في المؤسسات القريبة من المساحات المحصنة فقط".

وفي سياق متصل قالت صحيفة يديعوت أحرونوت:  سيتم حظر تحرك المركبات العالية والمكونة من طابقين (الشاحنات والحافلات وما إلى ذلك) في المسارات القريبة من حدود قطاع غزة.

واقتحمت وحدات خاصة تابعة للاحتلال الإسرائيلي، يوم أمس، منزل القيادي في حركة الجهاد الإسلامي، بسام السعدي، واعتقلته مع صهره أشرف الجدع في منزله في مخيم جنين، بعد الاعتداء عليهما، واقتادتهما إلى جهة مجهولة.

وأعلنت عنها سرايا القدس، الذراع العسكرية لحركة "الجهاد الإسلامي" ليل الاثنين-الثلاثاء، الاستنفار لدى وحداتها القتالية عقب الاعتداء الذي طاول القيادي البارز في الحركة الشيخ بسام السعدي في مخيم جنين بالضفة الغربية، قبل اعتقاله وصهره من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي.


 
وبالتزامن مع ذلك، وسعت قوات الاحتلال من إجراءاتها على الحدود مع قطاع غزة وفي مستوطنات ما يعرف بـ"غلاف غزة"، خشية من إطلاق صواريخ مضادة للدروع أو استهداف الجنود والمستوطنين بنيران القناصة الفلسطينيين.

#غزة #الجهاد الاسلامي

الأكثر قراءة اليوم

فيديو: كهرباء غزة تكشف حقيقة توفير التيار على مدار الساعة

شاهد : صور توثق آثار التعذيب على القيادي بسام السعدي

البطش: عندما تعلن سرايا القدس موقفا فعلى الجميع انتظار فعلها

كيف حددت المخابرات الأميركية موقع الظواهري قبل اغتياله ؟

سرايا القدس تعلن الاستنفار ورفع الجاهزية لدى وحداتها القتالية

جيش الاحتلال يستنفر على جبهة غزة: غلق للطرقات ومعبر ايرز ووقف للقطارات

فيديو: شهيد برصاص الاحتلال في جنين واعتقال القيادي في الجهاد بسام السعدي

الأخبار الرئيسية

3-49

إعلام عبري: استعدادات لسيناريو في الجنوب ورسائل اسرائيلية إلى حماس والجهاد

5

مصادر: المقاومة توسع رقعة "الاستنفار" في غزة تزامناً مع الإجراءات الإسرائيلية على الحدود

200881298

وفد من "حماس" يغادر غزة باتجاه مصر

5202115103923144

تحذير إسرائيلي من انتفاضة فلسطينية ثالثة قادمة: الجيل الجديد لا يريد دولة بل يريد قتال "اسرائيل"

استدعاء محدود من جنود الاحتياط لغلاف غزة..و"الجهاد" يتجاهل اتصالات الوسطاء

الاتصالات الفلسطينية