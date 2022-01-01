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حماس : ممارسات الاحتلال بالضفة لن تمنع تصاعد المقاومة

الثلاثاء 02 أغسطس 2022 08:49 ص / بتوقيت القدس +2GMT
حماس : ممارسات الاحتلال بالضفة لن تمنع تصاعد المقاومة



غزة/ سما /

 قال فوزي برهوم الناطق باسم حركة حماس، اليوم الثلاثاء، إن الممارسات الإسرائيلية وسياساتها الأمنية والعسكرية واعتقال رموز وعناوين المقاومة لن تفلح في كي وعي الجماهير الثائرة في الضفة الغربية المحتلة، وكسر إرادتها ومنعها من تصعيد المقاومة وفي مقدمتها المقاومة المسلحة.


واعتبر برهوم في تصريح صحفي له، استهداف المقاومين وازدياد حملات الاعتقالات ضد النشطاء ورموز المقاومة تعكس حجم الأزمة الإسرائيلية وتخوفها من بركان الضفة المتفجر وتحول كل ساحات الضفة المحتلة إلى جبهة مواجهة مفتوحة ضد جنود الاحتلال والمستوطنين. وفق نص تصريحه.

وأضاف: "الإشتباكات المستمرة مع جنود العدو ووحداته الخاصة ،وامتداد وتصاعد وتيرة المقاومة المسلحة وتطوير أدواتها، إستراتيجية ناجحة وفاعلة في استنزاف العدو، وفرض قواعد اشتباك جديدة في كل ساحات الضفة المحتلة، وستحدث تحولات استراتيجية في طبيعة الصراع مع المحتل". وفق تعبيره.

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