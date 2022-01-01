كشف ملابسات مقتل الشاب قصي أبو عامر من قلقيلية

رام الله / سما /

كشفت الشرطة وجهاز الأمن الوقائي وبالتعاون مع الأجهزة الأمنية الفلسطينية، فجر اليوم الثلاثاء، ملابسات مقتل الشاب قصي أبو عامر من قلقيلية.

وأفاد المتحدث باسم الشرطة الفلسطينية، العقيد لؤي ارزيقات، بأنه "في البحث والتحري من قبل إدارة المباحث العامة والأمن الوقائي ومتابعة قضية اختفاء أحد المواطنين من مدينة قلقيلية منذ 8 أيام، فقد كشفت إدارة المباحث العامة بشرطة محافظة قلقيلية وجهاز الأمن الوقائي وبالتعاون مع الأجهزة الأمنية ملابسات مقتل المواطن المفقود وألقت القبض على المشتبه به".

وأوضح ارزيقات أن "الشاب اختفت آثاره منذ يوم 26 تموز/ يوليو 2022، وفي حينه باشرت الشرطة وبالتعاون مع الأجهزة الأمنية عمليات بحث واسعة إلى حين العثور على جثته في ساعات متأخرة من مساء أمس في منطقة تقع بين بلدتي بديا وسنيريا بمحافظة قلقيلية".

وأكد أنه "جرى توقيف شخص مشتبه به، وضبطت المباحث العامة والأمن الوقائي أداة يشتبه بأنها المستخدمة في الجريمة".

وختم ارزيقات بالقول إن "النيابة العامة أمرت بإحالة الجثة لمعهد الطب العدلي لإجراء الصفة التشريحية، والوقوف على أسباب الوفاة".

وذكرت مصادر إعلامية أن الضحية قُتل في جريمة إطلاق نار، وأنه عُثر على جثته داخل كيس.