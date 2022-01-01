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خشية من الجهاد الاسلامي

جيش الاحتلال يستنفر على جبهة غزة: غلق للطرقات ومعبر ايرز ووقف للقطارات

الثلاثاء 02 أغسطس 2022 08:21 ص / بتوقيت القدس +2GMT
جيش الاحتلال يستنفر على جبهة غزة: غلق للطرقات ومعبر ايرز ووقف للقطارات



القدس المحتلة / سما /

أعلن الجيش الإسرائيلي صباح اليوم الثلاثاء، استنفار قواته على جبهة غزة ورفع حالة التأهب على طول الشريط الحدودي وفي تخوم مستوطنات "غلاف غزة"، وذلك تحسبا لهجمات انتقامية قد تنفذها حركة الجهاد الإسلامي في القطاع.

ويأتي رفع حالة التأهب الذي يشمل نشر قوات وإغلاق طرقات ووقف حركة القطارات، عقب العملية التي نفذها جيش الاحتلال في ساعات متأخرة من الليل في جنين، وخلالها استشهد الفتى ضرار الكفريني واعتقل القيادي في الجهاد بسام السعدي.

وأعلن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي في بيان مقتضب "إغلاق الطرق والمحاور على طول المنطقة القريبة من حدود قطاع غزة، وإغلاق شاطئ زكيم، ووقف حركة القطارات بين عسقلان وسديروت وإغلاق معبر "إيريز" بيت حنون أمام حركة العمال، بسبب مخاوف من نيران القناصة والصواريخ المضادة من غزة، بعد اعتقال بسام السعدي في جنين".

والمناطق التي تم إغلاقها، بحسب بيان جيش الاحتلال، كافة المحاور الزراعية غرب طريق رقم 232، وطريق رقم 4- من مفرق "زيكيم" وحتى طريق الوصول إلى معبر "إيرز" بيت حنون، وطريق رقم 34، من مفرق "ياد مردخاي" وحتى مفرق "نير عام"، وطريق رقم 232 من "نير عام" وحتى "كرم شالوم" معبر كرم أبو سالم.

كما سيمنع من الإسرائيليين الدخول إلى "تل كوبي" في سديروت وإلى النصب التذكاري "السهم الأسود" وتلال أخرى في المنطقة.

وأفادت وسائل إعلام إسرائيلية، بأن هذه الإجراءات اتخذت بعد تقييمات للوضع الأمني، وعلى ضوء إنذارات استخباراتية تشير إلى احتمال تنفيذ حركة الجهاد هجمات من القطاع عقب عملية جنين.

ونقلت وسائل إعلام إسرائيلية عن ضابط رفيع المستوى في الجيش الإسرائيلي قوله إن "رفع حالة التأهب والاستنفار والإجراءات التي يقوم بها الجيش، تهدف إلى منع حركة الجهاد من التصعيد على جبهة غزة".

ووفقا لتقديرات الاحتلال، يتوقع أن تطلق حركة الجهاد قذائف صاروخية وصواريخ من طراز "كورنيت" يصل مداها إلى 5 كيلومترات، ونيران رشاشات ثقيلة من القطاع صوب "غلاف غزة".

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