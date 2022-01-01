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الاحتلال يحتجز مواطنة وطفليها على حاجز برطعة العسكري

الثلاثاء 02 أغسطس 2022 01:42 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الاحتلال يحتجز مواطنة وطفليها على حاجز برطعة العسكري



جنين/سما/

احتجزت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الاثنين، مواطنة من قرية طورة جنوب غرب جنين لأكثر من ثلاث ساعات، على حاجر برطعة العسكري.

وأفادت المواطنة سائدة محمد قبها لـ"وفا"، بأن قوات الاحتلال المتمركزة على الحاجر العسكري، أوقفتها وهي برفقة طفليها أثناء توجههم لبلدة برطعة، واقتادتها إلى التحقيق، واحتجزتها لعدة ساعات قبل أن تفرج عنها، ومنعتها من الدخول إلى برطعة.

وأشارت إلى أن قوات الاحتلال احتجزتها مع طفليها في ظروف لا ترتقي إلى مستوى الإنسانية، في غرفة صغيرة، مبينة أن هذه المرة الثالثة على التوالي تمنعها من دخول برطعة.

#الاحتلال الاسرائيلي

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