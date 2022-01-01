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البطش: عندما تعلن سرايا القدس موقفا فعلى الجميع انتظار فعلها

الثلاثاء 02 أغسطس 2022 12:53 ص / بتوقيت القدس +2GMT
البطش: عندما تعلن سرايا القدس موقفا فعلى الجميع انتظار فعلها



غزة /سما/

أكد عضو المكتب السياسي لحركة حركة الجهاد الاسلامي خالد البطش، أن العدو سيدفع ثمنا باهظًا لما يجري مع القيادي بالحركة بسام السعدي، مضيفًا "نحمل العدو مسؤولية المساس بحياة الشيخ السعدي".

وقال البطش لقناة "الميادين: "هناك حملة تضامن واسعة من الفصائل كافة مع الشيخ السعدي لما يمثله من عنوان في التضحية والجهاد".

وشدد على أن سرايا القدس وكل أذرع فصائل المقاومة لن تبقى مكتوفة الأيدي أمام اعتداءات الاحتلال، مضيفًا "عندما تعلن سرايا القدس موقفا فعلى الجميع انتظار فعلها".

وكانت قوات الاحتلال اعتقلت القيادي في حركة الجهاد الإسلامي بسام السعدي، وصهره الأسير المحرر أشرف الجدع بعدما اقتحمت منزله.

وأفادت مصادر محلية أن القيادي السعدي اعتقل بعدما تم الاعتداء عليه، وأنه مصاب.

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