فيديو: كهرباء غزة تكشف حقيقة توفير التيار على مدار الساعة

غزة/سما/

كشف مدير عام العلاقات العامة والإعلام بشركة توزيع كهرباء قطاع غزة محمد ثابت، اليوم الإثنين، حقيقة الأنباء المتداولة عن مشروع توفير التيار الكهربائي على مدار الساعة.

وذكر ثابت في تصريح لاذاعة صوت القدس: "لا نعلم مصدر الخبر الذي تناقل موضوع أن الكهرباء ستكون موفرة على مدار الساعة بسعر 1.5 شيكل، فهذا غير دقيق ونقله كان غير دقيقا"، معتبرًا أن "الشركة لم تعلن للإعلام عن هذا الأمر".

وأضاف: "الأمر هو عبارة عن مشروع تجريبي في مناطق مستهدفة من محافظات قطاع غزة"، متابعًا: "هناك في كل محافظة منطقة مستهدفة يتم تركيب عدادات ذكية بشكل تجريبي فيها، ويتم تشغيل هذه العدادات بنظام 2 أمبير بحيث تأخذ حصتها من الكهرباء بشكل اعتيادي مثلها مثل أي منطقة وبالسعر والتعرفة العادية".





وأكمل ثابت: "في فترة الانقطاع يتم تجربة 2 أمبير على هذه المناطق وهي خدمة اختيارية يختارها المواطن إذا رغب في الانتفاع منها وحُدد تعرفة الكيلو وات بسعر 1.5 شيكل"، مردفًا: "هذه الفترة تعد تجريبية ونختبر الكثير من البرامج على هذه العدادات، كما تم تحديد هذه التعرفة على فترة 2 أمبير وليس مدار الساعة".