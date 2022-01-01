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نقابة الصحفيين: الاحتلال يصعد انتهاكاته ضد الصحفيين

الإثنين 01 أغسطس 2022 10:32 م / بتوقيت القدس +2GMT
نقابة الصحفيين: الاحتلال يصعد انتهاكاته ضد الصحفيين



رام الله/سما/

استنكرت نقابة الصحفيين، اعتقال الاحتلال الزميل الصحفي الأسير المحرر نضال أبو عكر من منزله في مخيم الدهيشة فجر اليوم الاثنين، وذلك بعد نحو ثلاثة أشهر من الإفراج عنه من آخر اعتقال إداري قضى خلاله عامين في الأسر.

كما أدانت قرار سلطات الاحتلال بتحويل الزميل الصحفي عامر أبو عرفة للاعتقال الإداري لمدة أربعة أشهر، بعد مرور أسبوعين على اعتقاله.

وكانت سلطات الاحتلال صعدت من انتهاكاتها ضد الصحفيين خلال الأيام الماضية عبر منع الزميلة الصحفية مجدولين حسونة من السفر إلى الخارج عبر معبر الكرامة، كما منعت أيضا الزميل الصحفي مجاهد السعدي من السفر خارج البلاد لتقديم إفادته حول ظروف استشهاد الصحفية شيرين أبو عاقلة.

واعتبرت النقابة أن تصاعد الانتهاكات بحق الصحفيين حلقة في سياق الاستهداف المتواصل للرواية الفلسطينية، ومحاولة للهروب إلى الأمام من الإدانات الدولية الواسعة للاحتلال التي أعقبت جريمة اغتيال الزميلة أبو عاقلة.

#نقابة الصحفيين

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