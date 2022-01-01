قوات الاحتلال تشن حملة اعتقالات واسعة طالت 42 مواطنا من الضفة

شنت قوات الاحتلال فجر اليوم الأثنين حملة اعتقالات واسعة في مناطق مختلفة في الضفة الغربية.

وطالت الاعتقالات عددا كبيرا من الاسرى المحررين تحديدا في محافظة الخليل.

وعُرف من المعتقلين حتى الآن:

١. الأٍسير المحرر الشيخ محمد إسماعيل أبو عرقوب- دورا

٢. الأسير المحرر يوسف نصار- دورا

٣. المحرر منذر زونة- دورا

٤. المحرر الشيخ جمال أبو الجدايل- السموع

٥. المحرر عيسى صالح العمور- يطا

٦. المحرر محمد بدر العمور- يطا

٧. المحرر عاطف رباع- يطا

٨. المحرر مروان أبو فارة- صوريف

٩. المحرر مجدي أبو فارة- صوريف

١٠. المحرر خالد غنيمات- صوريف

١١. المحرر رزق الحلايقة- الشيوخ

١٢. المحرر أحمد عبد ربه الحلايقة- الشيوخ

١٣. المحرر إبراهيم السويطي- بيت عوا جنوب

١٤. المحرر الشيخ بدر أبو عياش- بيت أمر

١٥. المحرر محمد يوسف أبو عوض- بيت أمر

١٦. المحرر أحمد خضر أبو مارية- بيت أمر

١٧. المحرر عبد الله أبو مارية- بيت أمر

١٨. المحرر جهاد موسى شلالدة- سعير

١٩. المحرر رأفت يوسف شلالدة- سعير

٢٠. المحرر إسلام يونس كوازبة- سعير

٢١. المحرر محمد إبراهيم شلالدة- سعير

٢٢. محمد البنا- نابلس

٢٣. باسم الأغبر- نابلس

٢٤. مأمون يوسف حنني- بيت فوريك شوق نابلس

٢٥. ثائر الصافي- مخيم الجلزون شمال رام الله

٢٦. حسون أبو سلامة- جنين

٢٧. سامح سمحة- جيوس شمال قلقيلية

٢٨. ليث سليم- جيوس

٢٩. علاء فهيم- جيوس

٣٠. المحرر نضال أبو عكر- مخيم الدهيشة

٣١. الشيخ أحمد شحدة العيايدة- الشيوخ

٣٢. المحرر محمود ياسر المسالمة- بيت عوا

٣٣. المحرر محمود عيسى المسالمة- بيت عوا

٣٤. المحرر أحمد أبو سندس- دورا

٣٥. النائب الشيخ خليل ربعي- يطا

٣٦. باسل دعامسة- مخيم الدهيشة

٣٧. المحرر عماد جاد الله- دورا

٣٨. محمد الهندي- القدس

٣٩. زوادي شعبان شلالدة- سعير

٤٠. همام زوادي شلالدة- سعير

٤١. الشيخ خضر الحروب- دورا

٤٢. بدر ادعيس- يطا