  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

يستهدف المس بأسرانا..

الرئاسة: القرار الإسرائيلي بالخصم من أموال المقاصة خطير ومرفوض وسرقة للشعب الفلسطيني

الأحد 31 يوليو 2022 04:16 م / بتوقيت القدس +2GMT
الرئاسة: القرار الإسرائيلي بالخصم من أموال المقاصة خطير ومرفوض وسرقة للشعب الفلسطيني



رام الله / سما /

قال الناطق الرسمي باسم الرئاسة نبيل أبو ردينة، إن قرار الحكومة الإسرائيلية خصم 600 مليون شيقل من أموال المقاصة، مرفوض ويشكل قرصنة وسرقة لأموال شعبنا الفلسطيني.

وأضاف، أن القيادة الفلسطينية وعلى رأسها الرئيس محمود عباس تؤكد رفضها القاطع لهذا القرار الخطير، ولن يؤدي الى اي نتيجة لأن حقوق اسرانا الابطال لن تمس مهما كانت الضغوط، ولن نقبل بان يقاطع قرش واحد من اموال ابطال الشعب الفلسطيني الذين حملوا راية الحرية، من أجل القدس واقامة الدولة الفلسطينية المستقلة.

وشدد أبو ردينة، على أن هذا القرار غير مسؤول ومخالف للقانون الدولي، وعلى المجتمع الدولي الضغط على الجانب الإسرائيلي لوقف مثل هذه الإجراءات الاستفزازية والغائها، لأن القرار بمثابة سرقة واضحة لأموال الشعب الفلسطيني.

وقال أبو ردينة: إن المطلوب من الحكومة الاسرائيلية الآن مراجعة مواقفها وقراراتها، حتى لا تصل الامور الى طريق خطير ومسدود.

الأكثر قراءة اليوم

إسرائيل تُقّر: مخيّم جنين تحوّل لمنطقة مُستقلّة غير خاضعة للاحتلال وللسلطة الفلسطينيّة

أول دولة عربية تعلن دخولها المجاعة رسميا …

مقتل لاعب الزمالك ومنتخب مصر الأسبق "الدسوقي" وزوجته على يد نجلهما

مصادر عبرية تكشف تفاصيل جديدة عن "خطة إصلاح قوانين العمل" لعمال غزة

MEE : عائلة سعودية تصبح أكبر مساهم في شركة إسرائيلية

بالفيديو: الإعلام الحربي في حزب الله ينشر مشاهد وإحداثيات منصات استخراج الغاز الإسرائيلية

أسعار صرف العملات

الأخبار الرئيسية

اسرائيل تقرر خصم مبلغ 600 مليون شيكل من أموال المقاصة الفلسطينية

RGj2q

قبيل تغريدة "أبو عبيدة" .. القسام تنشر هذه الصورة

لاول مرة.. إيران تُهَدِّد بإنتاج رأس حربي نووي حال تعرّضت مُنشأة “نطنز” لهُجومٍ

2022-07-31_08-16-37_858804

شهادات فظيعة عن مجزرة (الطنطورة) : “جمعنا كلّ الرجال وقتلناهم بمدفعٍ رشّاش وأحرقناهم بقاذف اللهب”

بالفيديو: الإعلام الحربي في حزب الله ينشر مشاهد وإحداثيات منصات استخراج الغاز الإسرائيلية

الاتصالات الفلسطينية